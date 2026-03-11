By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Israel Iran War Live: यूएस-इजरायली हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत, पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की
Israel Iran War Updates: ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा संघर्ष अब एक क्षेत्रीय महायुद्ध का रूप ले चुका है. इजरायली रक्षा बल द्वारा ईरान के ऊर्जा ढांचे पर किए गए हालिया हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
US-Israel vs Iran War Updates: मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच का संघर्ष अब एक विनाशकारी मोड़ ले चुका है. आज इस युद्ध का 12वां दिन है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है. एक ओर जहां अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सेनाएं ईरान के रणनीतिक ठिकानों को मटियामेट करने में जुटी हैं, वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों को अपने निशाने पर ले लिया है.
ईरान के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनका देश किसी पड़ोसी पर तब तक हमला नहीं करेगा, जब तक कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न हो. लेकिन युद्ध की विभीषिका के बीच यह वादा टूटता नजर आ रहा है.
खाड़ी देशों पर ईरान का मिसाइल तांडव
ईरान ने इस बयान के एक दिन बाद ही बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर मिसाइलों और ड्रोनों से भीषण हमला बोल दिया. इस हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने का खतरा बढ़ गया.
ईरान की लाइफलाइन पर इजरायली स्ट्राइक
इससे पहले शनिवार, 7 मार्च 2026 की रात इस युद्ध की सबसे भयानक रातों में से एक रही. इजरायली रक्षा बल ने अमेरिकी सहयोग से ईरान के आर्थिक ढांचे की रीढ़ माने जाने वाले तेल डिपो और ऊर्जा केंद्रों पर जोरदार हमला किया. ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, दक्षिण तेहरान और उत्तर-पश्चिमी इलाके में स्थित प्रसिद्ध शहरान तेल डिपो को निशाना बनाया गया.
सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में तेहरान के आसमान में उठते आग के विशाल गोले और धुएं का गुबार ईरानी सेना के ऊर्जा भंडार की तबाही की गवाही दे रहे हैं. इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई उस ईंधन भंडार को खत्म करने के लिए थी, जिसका इस्तेमाल ईरानी सेना युद्ध संचालन के लिए कर रही थी.
डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख
यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के ठीक बाद हुआ, जिसमें उन्होंने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले की बात कही थी. हालांकि, दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल को लेकर चिंतित हैं, लेकिन ट्रंप ने इन चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया.
ट्रंप ने आत्मविश्वास के साथ कहा, “मुझे अभी तेल की कीमतों की चिंता नहीं है. वैश्विक बाजार में पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है और कीमतों में होने वाला कोई भी उतार-चढ़ाव महज अस्थायी होगा.” ट्रंप ने इस पूरे संघर्ष को एक अल्पकालिक सैन्य अभियान बताया है, जिसका उद्देश्य ईरान की आक्रामक क्षमताओं को पूरी तरह समाप्त करना है.
