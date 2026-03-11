  • Hindi
Israel Iran War Live: यूएस-इजरायली हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत, पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की

Israel Iran War Updates: ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा संघर्ष अब एक क्षेत्रीय महायुद्ध का रूप ले चुका है. इजरायली रक्षा बल द्वारा ईरान के ऊर्जा ढांचे पर किए गए हालिया हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

Published date india.com Published: March 11, 2026 6:58 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
US-Israel vs Iran War Updates: मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच का संघर्ष अब एक विनाशकारी मोड़ ले चुका है. आज इस युद्ध का 12वां दिन है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है. एक ओर जहां अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सेनाएं ईरान के रणनीतिक ठिकानों को मटियामेट करने में जुटी हैं, वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों को अपने निशाने पर ले लिया है.

ईरान के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनका देश किसी पड़ोसी पर तब तक हमला नहीं करेगा, जब तक कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न हो. लेकिन युद्ध की विभीषिका के बीच यह वादा टूटता नजर आ रहा है.

खाड़ी देशों पर ईरान का मिसाइल तांडव

ईरान ने इस बयान के एक दिन बाद ही बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर मिसाइलों और ड्रोनों से भीषण हमला बोल दिया. इस हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने का खतरा बढ़ गया.

ईरान की लाइफलाइन पर इजरायली स्ट्राइक

इससे पहले शनिवार, 7 मार्च 2026 की रात इस युद्ध की सबसे भयानक रातों में से एक रही. इजरायली रक्षा बल ने अमेरिकी सहयोग से ईरान के आर्थिक ढांचे की रीढ़ माने जाने वाले तेल डिपो और ऊर्जा केंद्रों पर जोरदार हमला किया. ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, दक्षिण तेहरान और उत्तर-पश्चिमी इलाके में स्थित प्रसिद्ध शहरान तेल डिपो को निशाना बनाया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में तेहरान के आसमान में उठते आग के विशाल गोले और धुएं का गुबार ईरानी सेना के ऊर्जा भंडार की तबाही की गवाही दे रहे हैं. इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई उस ईंधन भंडार को खत्म करने के लिए थी, जिसका इस्तेमाल ईरानी सेना युद्ध संचालन के लिए कर रही थी.

डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख

यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के ठीक बाद हुआ, जिसमें उन्होंने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले की बात कही थी. हालांकि, दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल को लेकर चिंतित हैं, लेकिन ट्रंप ने इन चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया.

ट्रंप ने आत्मविश्वास के साथ कहा, “मुझे अभी तेल की कीमतों की चिंता नहीं है. वैश्विक बाजार में पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है और कीमतों में होने वाला कोई भी उतार-चढ़ाव महज अस्थायी होगा.” ट्रंप ने इस पूरे संघर्ष को एक अल्पकालिक सैन्य अभियान बताया है, जिसका उद्देश्य ईरान की आक्रामक क्षमताओं को पूरी तरह समाप्त करना है.

Live Updates

  • Mar 11, 2026 7:28 AM IST

    लेबनान की पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान के टायर जिले के काना में लगातार इजरायली हमलों में पांच लोग मारे गए हैं.

  • Mar 11, 2026 7:27 AM IST

    सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शायबाह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे दो ईरानी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया.

  • Mar 11, 2026 7:02 AM IST

    इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आलोचना करते हुए कहा कि परिषद इस मुद्दे पर चुप है, जबकि उसकी जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है.

  • Mar 11, 2026 7:02 AM IST

    संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में करीब 10 हजार नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है. उनके मुताबिक, इनमें लगभग 8,000 रिहायशी मकान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन हमलों में अब तक 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

  • Mar 11, 2026 7:01 AM IST
    अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और हालात को जल्द शांत करने की अपील की. क्रेमलिन ने कहा कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने अपने उस सैद्धांतिक रुख को दोहराया, जिसमें उन्होंने संघर्ष को जल्द से जल्द कम करने और राजनीतिक तथा कूटनीतिक तरीकों से इसका समाधान निकालने की वकालत की.
  • Mar 11, 2026 7:00 AM IST

    इससे पहले भी अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ढांचे से जुड़े ठिकानों पर हमलों की खबरें सामने आ चुकी हैं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में जानकारी दी थी कि हालिया हमलों में ईरान के नतांज परमाणु परिसर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है.

  • Mar 11, 2026 7:00 AM IST

    इजरायली टीवी चैनल 12 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने बीती रात ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद कुछ परमाणु प्रयोगशालाओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये हमले उन ठिकानों पर किए गए, जिन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा माना जाता है. हालांकि, इस मामले पर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

  • Mar 11, 2026 7:00 AM IST

    रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की. उन्होंने बताया कि रूस तनाव कम करने के प्रयास में सहायता करने के लिए तैयार है.

