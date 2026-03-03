Hindi World Hindi

Israel Iran War Live: सऊदी में US एंबेसी पर ईरान ने दागे ड्रोन, हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली की बमबारी

Israel Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में तनाव अब चरम पर है. जहां अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों और सैन्य ठिकानों पर 2,000 से ज्यादा हमले किए हैं, वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी बेस और तेल अवीव को निशाना बनाया है.

Israel Iran War Live: मिडिल ईस्ट इस वक्त एक भीषण महायुद्ध की आग में झुलस रहा है. शनिवार, 28 फरवरी 2026 की सुबह अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला शुरू किया था. अमेरिका ने इस मिशन को ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ और इजरायल ने ‘ऑपरेशन लायंस रोर’ का नाम दिया है.

इस हमले ने ईरान को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है. उनके साथ ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के कई शीर्ष कमांडर और ईरान के रक्षा मंत्री भी मारे गए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान के मिसाइल ठिकानों, परमाणु केंद्रों और कमांड सेंटर्स पर 2,000 से अधिक हमले किए गए हैं. ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरानी जनता से अपने देश पर वापस नियंत्रण पाने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि यह सैन्य अभियान अगले 4-5 हफ्तों तक जारी रह सकता है.

ईरान का पलटवार और गल्फ देशों में तबाही

नेतृत्व खत्म होने के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी और तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. तेहरान ने इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे. इतना ही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों (UAE, कतर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन) में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया.

इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है. जहां अमेरिका ने अपने नुकसान को सीमित बताया है, वहीं IRGC का दावा है कि उन्होंने 500 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को हताहत किया है. ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है और वहां 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है.

इजरायल में हाई अलर्ट

युद्ध की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआती 30 घंटों में इजरायली वायुसेना ने ईरान पर 2,000 से ज्यादा बम बरसाए हैं. तेहरान के पास एक स्कूल और गांधी अस्पताल पर भी हमले की खबरें हैं, जिससे नागरिक हताहत हुए हैं. इजरायली पीएम नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तेहरान के दिल पर हमला कर रहे हैं ताकि ‘ईरानी आतंक’ को जड़ से खत्म किया जा सके.

दूसरी ओर, इजरायल ने अपने देश में भी इमरजेंसी घोषित कर दी है. पूरे इजरायल में सायरन गूंज रहे हैं और जनता को बंकरों के पास रहने का निर्देश दिया गया है. स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घर से काम करने की सलाह दी गई है. ईरान ने भी अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है और पूरे देश में मोबाइल सेवाएं ठप हैं.

