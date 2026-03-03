  • Hindi
live

Israel Iran War Live: सऊदी में US एंबेसी पर ईरान ने दागे ड्रोन, हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली की बमबारी

Israel Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में तनाव अब चरम पर है. जहां अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों और सैन्य ठिकानों पर 2,000 से ज्यादा हमले किए हैं, वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी बेस और तेल अवीव को निशाना बनाया है.

Published date india.com Updated: March 3, 2026 7:45 AM IST
By Gaurav Barar
Israel Iran War Live: मिडिल ईस्ट इस वक्त एक भीषण महायुद्ध की आग में झुलस रहा है. शनिवार, 28 फरवरी 2026 की सुबह अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला शुरू किया था. अमेरिका ने इस मिशन को ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ और इजरायल ने ‘ऑपरेशन लायंस रोर’ का नाम दिया है.

इस हमले ने ईरान को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है. उनके साथ ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के कई शीर्ष कमांडर और ईरान के रक्षा मंत्री भी मारे गए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान के मिसाइल ठिकानों, परमाणु केंद्रों और कमांड सेंटर्स पर 2,000 से अधिक हमले किए गए हैं. ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरानी जनता से अपने देश पर वापस नियंत्रण पाने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि यह सैन्य अभियान अगले 4-5 हफ्तों तक जारी रह सकता है.

ईरान का पलटवार और गल्फ देशों में तबाही

नेतृत्व खत्म होने के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी और तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. तेहरान ने इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे. इतना ही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों (UAE, कतर, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन) में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया.

इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है. जहां अमेरिका ने अपने नुकसान को सीमित बताया है, वहीं IRGC का दावा है कि उन्होंने 500 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को हताहत किया है. ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है और वहां 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है.

इजरायल में हाई अलर्ट

युद्ध की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआती 30 घंटों में इजरायली वायुसेना ने ईरान पर 2,000 से ज्यादा बम बरसाए हैं. तेहरान के पास एक स्कूल और गांधी अस्पताल पर भी हमले की खबरें हैं, जिससे नागरिक हताहत हुए हैं. इजरायली पीएम नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तेहरान के दिल पर हमला कर रहे हैं ताकि ‘ईरानी आतंक’ को जड़ से खत्म किया जा सके.

दूसरी ओर, इजरायल ने अपने देश में भी इमरजेंसी घोषित कर दी है. पूरे इजरायल में सायरन गूंज रहे हैं और जनता को बंकरों के पास रहने का निर्देश दिया गया है. स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घर से काम करने की सलाह दी गई है. ईरान ने भी अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है और पूरे देश में मोबाइल सेवाएं ठप हैं.

Live Updates

  • Mar 3, 2026 7:45 AM IST

    कतर के दोहा में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, “भारतीय समुदाय से अनुरोध है कि वे कतर के अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल चैनलों के जरिए जारी की गई खबरों और गाइडलाइंस को ध्यान से फॉलो करें. निवासियों से आग्रह है कि वे केवल वेरिफाइड और ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें. कतर के आंतरिक मंत्रालय ने लोगों की सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने और सुरक्षित, बंद जगहों पर रहने के महत्व पर ज़ोर दिया है. निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर जाएं. सभी भारतीय नागरिकों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया जाता है.”

  • Mar 3, 2026 7:44 AM IST

    इजरायल-ईरान जंग पर गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा, “एतिहाद एयरवेज की पहली फ्लाइट आज दिल्ली पहुंच गई है. हमें एम्बेसी की तरफ से सभी लोगों को दी जा रही जानकारी के अनुसार काम करना चाहिए.”

  • Mar 3, 2026 7:44 AM IST

    कॉन्सुलर मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी, मोरा नामदार ने पोस्ट किया, “US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट, मार्को रुबियो, अमेरिकियों से अपील करते हैं कि वे नीचे दिए गए देशों से अभी उपलब्ध कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके निकल जाएं, क्योंकि सुरक्षा को गंभीर खतरा है.”

  • Mar 3, 2026 7:43 AM IST

    यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करने और ईरान के खिलाफ US-इज़रायल के जॉइंट कैंपेन का बचाव करते हुए कहा कि इस एक्शन का मकसद तेहरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना था. उन्होंने बताया कि ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए यह कदम उठाया, यह देखते हुए कि ईरानी सरकार कमजोर हो गई है लेकिन अभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने पर आमादा है.

  • Mar 3, 2026 7:42 AM IST
    इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान नई न्यूक्लियर साइटें बना रहा है, जिन पर कुछ ही महीनों में हमला करना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है.
  • Mar 3, 2026 7:42 AM IST

    एक सोर्स ने बताया कि सऊदी एयर डिफेंस ने रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर को टारगेट करने वाले चार ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, जबकि सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, US एम्बेसी पर दो ड्रोन से हुए हमले में आग लग गई.

  • Mar 3, 2026 7:41 AM IST

    ये धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब ईरान ने सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों के खिलाफ अपना कैंपेन जारी रखा है, और US और इज़रायली हवाई हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी है.

  • Mar 3, 2026 7:41 AM IST

    रियाद में US एम्बेसी में धमाके के बाद आग लग गई, शहर के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ आई और सऊदी कैपिटल के ऊपर धुआं छा गया.

  • Mar 3, 2026 7:40 AM IST

    IDF ने कहा, “बेरूत में आतंकवादी संगठन हिज्बुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार रखने की जगहों पर हमला करना शुरू कर दिया है.”

