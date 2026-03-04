  • Hindi
  • World Hindi
  • Us Israel Iran War Live Updates Day 5 Tehran Blast Netanyahu Trump News Latest News Operation Epic Fury Impact Oil Prices
live

Israel Iran War Live: अमेरिका का दावा, हमले में ईरान के 17 जहाज और एक सबमरीन तबाह, लेबनान में गूंजे रॉकेट सायरन

Israel Iran War Live Update: मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक भीषण पूर्णकालिक युद्ध का रूप ले चुका है. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत और परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों ने पूरे क्षेत्र में आग लगा दी है.

Published date india.com Published: March 4, 2026 7:03 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Israel Iran War Live: अमेरिका का दावा, हमले में ईरान के 17 जहाज और एक सबमरीन तबाह, लेबनान में गूंजे रॉकेट सायरन
AI Image

Israel Iran War Live: मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई है. इसकी शुरुआत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों से हुई, जिसमें ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. तब से हालात बेकाबू हैं.

ईरान ने गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं, तो इजरायल ने लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले तेज कर दिए. ईरान में अब तक 742 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और वैश्विक तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार निकल सकती हैं.

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी

सब कुछ अचानक शुरू हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया. अमेरिकी B-2 और इजरायली F-35 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु केंद्रों, मिसाइल बेस और नेतृत्व ठिकानों को निशाना बनाया. तेहरान में खामेनेई के आवास पर हुए हमले में उनकी मृत्यु की हुई.

पहले ही दिन सैन्य कर्मियों सहित 200 लोग मारे गए. पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के प्रोग्राम को इम्यून होने से पहले रोकना जरूरी था. इस दौरान GBU-28 बंकर बस्टर और टॉमहॉक मिसाइलों से 500 से अधिक टारगेट ध्वस्त किए गए.

होर्मुज जलडमरूमध्य बंद और जवाबी हमले

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने पलटवार करते हुए कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. दुबई और अबू धाबी पर ड्रोन हमले हुए. ईरान ने दुनिया की 20% तेल आपूर्ति वाले होर्मुज स्ट्रैट को बंद करने की घोषणा की. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर विरोधियों को घेरा, वहीं इजरायल ने तेहरान स्थित IRGC के प्रोपगैंडा सेंटर को उड़ा दिया.

हिज्बुल्लाह और दूतावासों पर निशाना

जंग के अगले चरण में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर बड़े हमलों का ऐलान किया. ट्रंप ने कहा कि बड़ा हमला अभी बाकी है. इजरायल ने बेरूत में हिज्बुल्लाह के अल-मनार टीवी मुख्यालय को तबाह कर दिया. लेबनान में हुई स्ट्राइक्स में 52 लोग मारे गए. ईरान ने रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन दागे, जिसके बाद अमेरिका ने 14 देशों से अपने नागरिकों को निकलने की एडवाइजरी जारी की.

आज सुबह तक तेहरान पर हमले जारी हैं और अब तक 2000 से ज्यादा ठिकाने हिट किए जा चुके हैं. ईरान ने इराक के एरबिल में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए. लेबनान से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं. ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने इसे चॉइस की जंग बताया, जबकि अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे आत्मरक्षा में जरूरी कदम करार दिया.

Live Updates

  • Mar 4, 2026 7:25 AM IST

    मिडिल ईस्ट में US के टॉप मिलिट्री कमांडर का कहना है कि अमेरिकन फोर्स ने ईरान में करीब 2,000 स्ट्राइक किए हैं, जिसे वह दशकों में इस इलाके में US की सबसे बड़ी मिलिट्री तैयारी बताते हैं.

  • Mar 4, 2026 7:10 AM IST

    सऊदी अरब ने बुधवार को घोषणा की कि वह रियाद में US एम्बेसी पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद अपनी नेशनल सिक्योरिटी, इलाके और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा.

  • Mar 4, 2026 7:09 AM IST

    इज़रायल ने कहा कि वह लेबनान के अंदर एक बफ़र ज़ोन बना रहा है और उसने अपने सैनिकों को बॉर्डर पार और जगहों पर कब्ज़ा करने का आदेश दिया है.

  • Mar 4, 2026 7:08 AM IST

    अमेरिकी सेंट्रल फोर्स के कमांडर ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है. उन्होंने बताया है कि अब तक 17 ईरानी मिलिट्री जहाज और एक सबमरीन नष्ट कर दिए हैं. साथ ही यह भी कहा कि अरब की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट या ओमान स्ट्रेट में कोई भी ईरानी जहाज अब नहीं है.

  • Mar 4, 2026 7:08 AM IST

    लेबनान बॉर्डर के पास कुछ कस्बों में रॉकेट वॉर्निंग सायरन एक्टिवेट हो गए हैं, मिलिट्री ने लोगों से तुरंत शेल्टर में जाने का कहा है.

  • Mar 4, 2026 7:08 AM IST
    डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका-इजरायल का सैन्य अभियान समाप्त होने के बाद ईरानी शासन के भीतर से ही किसी व्यक्ति का सत्ता संभालना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.