Israel Iran War Live: अमेरिका का दावा, हमले में ईरान के 17 जहाज और एक सबमरीन तबाह, लेबनान में गूंजे रॉकेट सायरन
Israel Iran War Live Update: मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक भीषण पूर्णकालिक युद्ध का रूप ले चुका है. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत और परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों ने पूरे क्षेत्र में आग लगा दी है.
Israel Iran War Live: मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई है. इसकी शुरुआत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों से हुई, जिसमें ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. तब से हालात बेकाबू हैं.
ईरान ने गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं, तो इजरायल ने लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले तेज कर दिए. ईरान में अब तक 742 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और वैश्विक तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार निकल सकती हैं.
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी
सब कुछ अचानक शुरू हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया. अमेरिकी B-2 और इजरायली F-35 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु केंद्रों, मिसाइल बेस और नेतृत्व ठिकानों को निशाना बनाया. तेहरान में खामेनेई के आवास पर हुए हमले में उनकी मृत्यु की हुई.
पहले ही दिन सैन्य कर्मियों सहित 200 लोग मारे गए. पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के प्रोग्राम को इम्यून होने से पहले रोकना जरूरी था. इस दौरान GBU-28 बंकर बस्टर और टॉमहॉक मिसाइलों से 500 से अधिक टारगेट ध्वस्त किए गए.
होर्मुज जलडमरूमध्य बंद और जवाबी हमले
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने पलटवार करते हुए कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. दुबई और अबू धाबी पर ड्रोन हमले हुए. ईरान ने दुनिया की 20% तेल आपूर्ति वाले होर्मुज स्ट्रैट को बंद करने की घोषणा की. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर विरोधियों को घेरा, वहीं इजरायल ने तेहरान स्थित IRGC के प्रोपगैंडा सेंटर को उड़ा दिया.
हिज्बुल्लाह और दूतावासों पर निशाना
जंग के अगले चरण में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर बड़े हमलों का ऐलान किया. ट्रंप ने कहा कि बड़ा हमला अभी बाकी है. इजरायल ने बेरूत में हिज्बुल्लाह के अल-मनार टीवी मुख्यालय को तबाह कर दिया. लेबनान में हुई स्ट्राइक्स में 52 लोग मारे गए. ईरान ने रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन दागे, जिसके बाद अमेरिका ने 14 देशों से अपने नागरिकों को निकलने की एडवाइजरी जारी की.
आज सुबह तक तेहरान पर हमले जारी हैं और अब तक 2000 से ज्यादा ठिकाने हिट किए जा चुके हैं. ईरान ने इराक के एरबिल में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए. लेबनान से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं. ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने इसे चॉइस की जंग बताया, जबकि अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे आत्मरक्षा में जरूरी कदम करार दिया.
