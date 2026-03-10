Hindi World Hindi

Israel Iran War Live: ईरान में ताबड़तोड़ धमाके, कई शहरों में अफरा-तफरी, ट्रंप बोले- जंग अब निर्णायक मोड़ पर

Israel Iran War LIVE Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के 11वें दिन तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. इस युद्ध ने अब पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल मार्केट के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

US-Israel vs Iran War LIVE Updates: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां अमेरिका-इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग का आज 11वां दिन है. युद्ध की विभीषिका अब केवल सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने ईरान के आर्थिक आधार यानी उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है.

अमेरिकी और इजरायली सेना ने संयुक्त रूप से ईरान की ‘लाइफलाइन’ कहे जाने वाले दक्षिण तेहरान के शहरान तेल डिपो पर जोरदार हमला किया. इस हमले के बाद तेहरान का आसमान आग के बड़े-बड़े गोलों और धुएं के गुबार से ढंक गया, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने उन ऊर्जा भंडारों को नष्ट कर दिया है जिनका इस्तेमाल ईरानी सेना अपनी युद्धक गतिविधियों के लिए कर रही थी.

युद्ध के इस विस्तार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इसे एक लंबे समय से लंबित हस्तक्षेप करार दिया है. हमले से कुछ समय पहले ही ट्रंप ने घोषणा की थी कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया जाएगा. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने वैश्विक तेल बाजार में कीमतों के बढ़ने की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया.

ट्रंप का मानना है कि दुनिया में तेल की पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है और कीमतों में आने वाला कोई भी उछाल महज अस्थायी होगा. उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई को एक अल्पकालिक अभियान बताया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका इस समय आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह पंगु बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है.

दूसरी ओर, ईरान ने इस चौतरफा घेराबंदी के जवाब में खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है. हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पहले शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात कही थी, लेकिन रविवार को ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर अपनी आक्रामकता जाहिर कर दी.

तेहरान का तर्क है कि वह किसी भी ऐसे देश को नहीं बख्शेगा जिसकी जमीन या संसाधनों का उपयोग उस पर हमले के लिए किया जा रहा है. 11वें दिन तक आते-आते यह युद्ध अब केवल दो देशों का विवाद नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा वैश्विक संकट बन गया है जो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल सकता है.

