Israel Iran War Live: ईरान में ताबड़तोड़ धमाके, कई शहरों में अफरा-तफरी, ट्रंप बोले- जंग अब निर्णायक मोड़ पर

Israel Iran War LIVE Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के 11वें दिन तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. इस युद्ध ने अब पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल मार्केट के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Published date india.com Published: March 10, 2026 7:38 AM IST
US-Israel vs Iran War LIVE Updates: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां अमेरिका-इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग का आज 11वां दिन है. युद्ध की विभीषिका अब केवल सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने ईरान के आर्थिक आधार यानी उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है.

अमेरिकी और इजरायली सेना ने संयुक्त रूप से ईरान की ‘लाइफलाइन’ कहे जाने वाले दक्षिण तेहरान के शहरान तेल डिपो पर जोरदार हमला किया. इस हमले के बाद तेहरान का आसमान आग के बड़े-बड़े गोलों और धुएं के गुबार से ढंक गया, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने उन ऊर्जा भंडारों को नष्ट कर दिया है जिनका इस्तेमाल ईरानी सेना अपनी युद्धक गतिविधियों के लिए कर रही थी.

युद्ध के इस विस्तार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इसे एक लंबे समय से लंबित हस्तक्षेप करार दिया है. हमले से कुछ समय पहले ही ट्रंप ने घोषणा की थी कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया जाएगा. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने वैश्विक तेल बाजार में कीमतों के बढ़ने की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया.

ट्रंप का मानना है कि दुनिया में तेल की पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है और कीमतों में आने वाला कोई भी उछाल महज अस्थायी होगा. उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई को एक अल्पकालिक अभियान बताया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका इस समय आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह पंगु बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है.

दूसरी ओर, ईरान ने इस चौतरफा घेराबंदी के जवाब में खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है. हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पहले शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात कही थी, लेकिन रविवार को ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर अपनी आक्रामकता जाहिर कर दी.

तेहरान का तर्क है कि वह किसी भी ऐसे देश को नहीं बख्शेगा जिसकी जमीन या संसाधनों का उपयोग उस पर हमले के लिए किया जा रहा है. 11वें दिन तक आते-आते यह युद्ध अब केवल दो देशों का विवाद नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा वैश्विक संकट बन गया है जो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल सकता है.

Live Updates

  • Mar 10, 2026 7:57 AM IST

    डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे होर्मुज स्ट्रेट में तेल का फ्लो रुक जाता है, तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों से बीस गुना ज़्यादा ज़ोरदार हमला करेगा.

  • Mar 10, 2026 7:45 AM IST

    ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. उनके पास अब नेवी नहीं बची है. उनका संचार तंत्र खत्म हो गया है और उनकी वायुसेना भी लगभग खत्म हो चुकी है.

  • Mar 10, 2026 7:45 AM IST

    ट्रंप ने कहा है कि यह जंग अब लगभग खत्म होने की स्थिति में है. साथ ही उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी भी दी है कि वह कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश न करे.

  • Mar 10, 2026 7:44 AM IST

    ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ सुरक्षित रहेगा. हमारे पास वहां बहुत सारे नेवी शिप हैं. हमारे पास माइन की जांच करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा इक्विपमेंट है.

  • Mar 10, 2026 7:43 AM IST

    बहरीन के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि राजधानी मनामा में एक रिहायशी इमारत पर ईरान द्वारा किए गए हमले में 29 वर्षीय एक महिला की जान चली गई और आठ अन्य लोग घायल हो गए.

  • Mar 10, 2026 7:42 AM IST

    अल-जजीरा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आधी रात के करीब ईरान और लेबनान की ओर से उत्तरी इजरायल को निशाना बनाते हुए लगभग 30 मिसाइलें दागी गईं. इस भीषण हमले ने जान-माल का भारी नुकसान किया है; ईरान की मिसाइल स्ट्राइक में इजरायल में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि हिज्बुल्लाह की ओर से की गई गोलीबारी में कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं.

  • Mar 10, 2026 7:41 AM IST

    सीरियाई सेना ने जानकारी दी है कि लेबनान में सक्रिय हिज्बुल्लाह लड़ाकों ने दमिश्क के पश्चिम में स्थित सरघाया शहर में उनकी सैन्य चौकियों को निशाना बनाया है. सरकारी समाचार एजेंसी SANA की रिपोर्ट के अनुसार, हिज्बुल्लाह की ओर से इन ठिकानों पर तोप के गोले दागे गए हैं.

  • Mar 10, 2026 7:41 AM IST

    संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान में जारी संघर्ष में अब तक कम से कम 83 मासूमों की जान जा चुकी है, जबकि 254 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं. यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि इस सैन्य टकराव का सबसे विनाशकारी प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, जिससे न केवल उनकी सुरक्षा बल्कि उनकी बुनियादी जरूरतें और भविष्य भी गहरे संकट में हैं.

  • Mar 10, 2026 7:40 AM IST
    तेहरान में इजरायली हमलों के बाद हालात और भी भयावह हो गए हैं. शनिवार को तेल भंडारों को निशाना बनाए जाने के बाद भारी मात्रा में कच्चा तेल रिसकर शहर की नालियों में भर गया है, जिससे सड़कों के किनारे आग की नदी बहती दिखाई दे रही है. यह नजारा शहर में भारी अफरा-तफरी और खतरे का सबब बना हुआ है.

