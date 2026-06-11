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US-Israel-Iran War Updates: ओमान में एक और भारतीय जहाज MT जलवीर पर हमला, 20 से ज्यादा नाविक थे सवार

US-Israel-Iran War Updates: ओमान में स्थित भारतीय दूतावास मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और अधिक जानकारी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है.

Written by: Parinay Kumar Edited by: Parinay Kumar
Updated: June 11, 2026, 1:43 PM IST
Indian vessel MT Jalveer

US-Israel-Iran War Updates: ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक और भारतीय जहाज पर गुरुवार (जून, 11, 2026) हमला हुआ है.  जिस भारतीय जहाज MT जलवीर को निशाना बनाया गया उस पर 20 से ज्यादा नाविक सवार थे. ओमान में भारतीय दूतावास ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी है और वे स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. दूतावास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, ‘हमें आज ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक जहाज से जुड़ी घटना के बारे में पता चला है. हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं.’

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होर्मुज के पास हुए हमले में तीन भारतीय की मौत

इससे पहले एमटी सेट्टेबेलो तेल टैंकर हादसे के बाद लापता बताए जा रहे तीन भारतीयों के मौत की पुष्टि हुई है. शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ओमान के तट पर इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी सेना के हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जिनके पहले लापता होने की खबर थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सर्बानंद सोनोवाल ने इस दुखद घटना पर खेद जताया.

क्या बोले शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल?

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘पलाऊ के झंडे वाले एमटी सेट्टेबेलो पर हुई घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. दुख की बात है कि शुरू में लापता बताए गए तीन भारतीय नाविकों के शव मिलने और उनकी पहचान होने के बाद अब उनकी मौत की पुष्टि हुई है.’ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बचाए गए भारतीय नाविकों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए. साथ ही जिन नाविकों की मौत हुई है, उनके पार्थिव शरीर भी जल्दी भारत पहुंचाए जाएं ताकि परिवार अंतिम संस्कार कर सकें.

कब हुआ था हमला?

मालूम हो कि मंगलवार (जून, 09, 2026) को ही एक पालाउ-ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ था, इसमें मौजूद 24 में से 21 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया था. वहीं, तीन लापता बताए गए थे. भारत ने इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था. भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब कर इस घटना पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था.

अमेरिकी सेना ने किया था हमले का दावा

अमेरिकी सेना की यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने दावा किया था कि उसने ओमान की खाड़ी से गुजर रहे सेट्टेबेलो नामक जहाज पर अचूक हमला किया था. सेंटकॉम के अनुसार, जहाज ईरानी तेल ले जा रहा था और चालक दल ने अमेरिकी बलों के निर्देशों का पालन नहीं किया था. हालांकि, जहाज एक रासायनिक एवं तेल उत्पाद टैंकर था, जिसने ओमान के सोहार बंदरगाह से लगभग 20 समुद्री मील (करीब 37 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में इंजन रूम में आग लगने की सूचना दी थी. इसके बाद जहाज से इमरजेंसी सहायता की मांग की गई थी. सूचना मिलने पर रॉयलस नेवी ऑफ ओमान ने बचाव अभियान शुरू किया था.

(इनपुट: ANI, IANS) 

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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