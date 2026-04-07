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US-Israel Vs Iran War LIVE: ईरान के साथ समझौता न होने पर भड़क गए ट्रंप, दे डाली ये चेतावनी; इजरायल-अमेरिका लगातार दाग रहे मिसाइलें
US-Israel Vs Iran War LIVE UPDATE: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए संभावित विनाश की बात कही, जबकि ईरान ने पलटवार की धमकी दी.
US-Israel Vs Iran War LIVE UPDATE: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली है. उनका कहना है कि आज रात ईरान की पूरी एक सभ्यता खत्म हो सकती है. ऐसे में मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ता नजर आ रहा है. इजरायल भी लगातार ईरान पर हमला कर रहा है.
अब ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव अब वैश्विक चिंता का कारण बन गया है. लगातार स्थिति गंभीर बनती जा रही है. अमेरिका का कहना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज खोल (Strait of Hormuz) पूरी तरह खोल दे. दरअसल, ये समुद्री रास्ता बेहद अहम माना जाता है. अगर ये मार्ग बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है.
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