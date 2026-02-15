ईरान की आखिरी लाइफ लाइन काटने की तैयारी! अमेरिका-इजराइल ऐसे कसेंगे तेहरान पर नया शिकंजा

Iran: विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान पर चीन को एक्सपोर्ट कम करने का बढ़ता दबाव तेहरान की स्थिति बदल सकता है और उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पीछे हटने को मजबूर कर सकता है.

(photo credit reuters and AFP, for representation only)

Iran: अमेरिका और इजरायल मिलकर अब ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाएंगे. वे ईरान पर चीन को तेल का निर्यात कम करने को मजबूत करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप औरइजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन ने ये नई रणनीति बनाई है. ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बुधवार को व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया है. दोनों नेताओं का मानना है कि ईरान पर चीन को निर्यात कम करने का बढ़ता दबाव तेहरान की स्थिति बदल सकता है और उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और रियायतें देने पर मजबूर कर सकता है.

एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक्सियोस (Axios) ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत मुख्य रूप से ईरान पर चीन को अपने तेल एक्सपोर्ट में कटौती करने के लिए दबाव डालने पर केंद्रित थी. इस मामले से वाकिफ दो US अधिकारियों का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई है.

क्या बोले अधिकारी

एक अधिकारी ने मीडिया आउटलेट को बताया, हम सहमत हुए कि हम ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेंगे, उदाहरण के लिए, चीन को ईरानी तेल की बिक्री के मामले में.

क्यों है ये ईरान की लाइफ लाइन

एनालिटिक्स फर्म केप्लर के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, चीन ईरान के समुद्री तेल का 80 फीसदी से ज़्यादा खरीदता है. तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए फंडिंग रोकने के मकसद से US के प्रतिबंधों के कारण, ईरानी तेल के बहुत कम खरीदार हैं.

डेटा से पता चलता है कि चीन ने पिछले साल हर दिन औसतन 1.38 मिलियन बैरल ईरानी तेल खरीदा था. यह समुद्र के रास्ते इम्पोर्ट किए गए 10.27 मिलियन bpd क्रूड ऑयल का लगभग 13.4% था.

क्या कहता है चीन

बीजिंग एकतरफा बैन का विरोध करता है और कहता है कि ईरान के साथ उसके ट्रेड डील कानूनी हैं. ईरान से चीन भेजे जाने वाले तेल को ट्रेडर्स अक्सर दूसरे देशों से आने वाला ऑयल बताते हैं, जिसमें मलेशिया, एक अहम ट्रांसशिपमेंट हब, और इंडोनेशिया शामिल हैं.

