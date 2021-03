वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) जो बिबाइडन कल पहले क्वाड (Quad) लीडर्स वर्चुअल समिट की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा है “… संयुक्त राज्य अमेरिका (US), जापान (Japan) , भारत (India) और ऑस्ट्रेलिया Australia) साझा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र ( Indo-Pacific region) को सुरक्षित, मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ” Also Read - Quad Summit 2021: क्वाड समूह का ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन, एक मंच पर जुटे भारत-अमेरिका सहित दुनिया के चार ताकतवर मुल्क; चीन को दिया संदेश

वहीं, व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेता इस साल के आखिर में निजी तौर पर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चारों नेताओं ने चीन द्वारा पेश चुनौतियों पर भी चर्चा की और स्पष्ट कर दिया कि चीन के बारे में उन्हें कोई भ्रम नहीं है, लेकिन आज मुख्य रूप से चीन पर चर्चा नहीं हुई.

US President Joe Biden tweets a picture from the First Quad Leaders' Virtual Summit yesterday, and says, "…the United States, Japan, India and Australia are committed to working together to tackle the shared challenges we face and to secure a free and open Indo-Pacific region" pic.twitter.com/Ybqn4b7SPz

