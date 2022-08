US Kills Al Qaeda Chief: अमेरिकी ड्रोन हमले में आतंकियों का सरगना अल कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी शनिवार को मारा गया. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की. बाइडेन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “शनिवार को, मेरे निर्देश पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल में सफलतापूर्वक हवाई हमला किया और अल कायदा अमीर अयमान अल-जवाहिरी को मार गिराया है.”Also Read - Joe Biden-Xi Jinping: फोन पर हुई बात के बाद चीन ने अमेरिका को दी धमकी-आग से ना खेलें, बाइडेन बोले,अब फेस-टू-फेस मिलिए

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वहां लोगों को न्याय दिया गया है, "इसमें कितना भी समय लगे, चाहे आप कहीं भी छिप जाएं, अगर आप हमारे लोगों के लिए खतरा हैं, तो अमेरिका आपको ढूंढेगा और आपको बाहर निकालेगा."

Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri has been killed in an air strike in Kabul. Justice has been delivered. No matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the US will find you and take you out: US President Joe Biden

(Source: Reuters) pic.twitter.com/4K4qNGiAP9

— ANI (@ANI) August 1, 2022