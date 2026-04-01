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क्या ईरान युद्ध में रूस-चीन ने अमेरिका के साथ कर दिया खेल? US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ बोले- हम जानते हैं दोनों देश क्या कर रहे
Iran War: पीट हेगसेथ ने कहा कि हम सार्वजनिक रूप से नहीं बात सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि रूस और चीन ईरान युद्ध में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं.
Iran War: ईरान युद्ध में रूस चीन की भूमिका को लेकर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है. पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका को ‘ठीक-ठीक’ पता है कि ईरान युद्ध में रूस और चीन क्या भूमिका निभा रहे हैं.
कई मीडिया रिपोर्ट में पहले ही यह दावा भी किया जा रहा है कि ये दोनों देश तेहरान का समर्थन कर रहे हैं.
‘मॉस्को और बीजिंग का सामना करेंगे‘
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रक्षा सचिव ने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग का ‘जहां जरूरी होगा’ वहां सामना करेगा. उन्होंने पेंटागन में हुई एक ब्रीफिंग में युद्ध के बारे में कई नई जानकारी दी.
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युद्ध के दौरान इन देशों द्वारा तेहरान को समर्थन दिए जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर, हेगसेथ ने कहा, ‘जहां तक रूस और चीन की बात है, हमें ठीक-ठीक पता है कि वे क्या कर रहे हैं, और क्या नहीं कर रहे हैं. हमें यह सब सार्वजनिक रूप से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जरूरी है, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, हम इसके असर को कम कर रहे हैं, या हम इसका सीधे-सीधे सामना कर रहे हैं.
रूस कर रहा कैसे मदद
रूस पर आरोप है कि वह ईरान को अमेरिकी ठिकानों की लोकेशन बता रहा है ताकि उन पर सटीक हमला किया जा सके. रूस ईरान के साथ ड्रोन से हमले की आधुनिक रणनीतियां भी साझा कर रहा है. दावा है कि रूस की इन्हीं मदद के दम पर ईरान अमेरिका के कई रडार और विमानों को निशाना बनाने में सक्षम हुआ है.
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दावा किया है कि ईरान युद्ध में रूस ईरान को खुफिया जानकारी, लोकेशन और ड्रोन तकनीक मुहैया करा रहा है. वहीं, चीन के बारे में कहा जा रहा है कि वह सैन्य सहयोग दे रहा है.
ईरान युद्ध के आर्थिक प्रभाव जल्द खत्म नहीं होंगे: EU
EU के ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक में कहा गया है कि ईरान युद्ध से होने वाला आर्थिक नुकसान जल्द खत्म नहीं होगा. कमिश्नर डैन जोर्गेनसेन ने ब्रसेल्स में हुई बैठक में बताया कि चल रहे संघर्ष की शुरुआत के बाद से, EU में गैस की कीमतें लगभग 70 प्रतिशत और तेल की कीमतें 60 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं. एक महीने की लड़ाई के कारण, ईयू के ईंधन के आयात बिल में 14 बिलियन यूरो की बढ़ोतरी हुई है.
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