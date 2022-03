Russia Ukraine War Update: अमेरिकी सांसदों ने भारत से यूक्रेन में रूसी आक्रमण की निंदा करने की अपील की है. सांसदों ने इससे पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) के साथ फोन पर बातचीत की. जिसके बाद सांसदों ने भारत से यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के खिलाफ बोलने की अपील की.Also Read - Russia Ukraine War Update: यूक्रेन के स्कूल, सांस्कृतिक केंद्र पर रूस की गोलीबारी; 21 की मौत, 25 से ज्यादा घायल

US lawmakers urge India "to speak out against Vladimir Putin's targeting of civilians in #Ukraine," following a bipartisan call with Taranjit Singh Sandhu, Ambassador of India to the US pic.twitter.com/RjvbtDLLgz

— ANI (@ANI) March 18, 2022