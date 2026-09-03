PM मोदी और राष्ट्रपति पेजेशकियान की मीटिंग से क्यों चिंता में अमेरिका! मार्को रूबियो की भारत को चेतावनी

हाल ही में SCO वार्ता में शामिल होने के लिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की तो उससे युद्ध लड़ रहा अमेरिका चिंतित हो गया है.

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बिश्केक में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पेजेशकियान की मुलाकात से अमेरिका चिंतित @ANI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में क्रिगिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की मीटिंग में भाग लेने पहुंचे थे. यहां पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से भी बैठक कर खास चर्चा की. बिश्केक में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने आपसी संबंध, व्यापार और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालत पर चर्चा की. भारत और ईरान के बीच हुई इस बातचीत को लेकर अमेरिका चिंतित दिख रहा है और उसने भारत समेत ईरान से संबंध रखने वाले देशों को चेतावनी दी है.

SCO सम्मेलन से इतर हुई इस मीटिंग में पीएम मोदी ने ईरान को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है. पेजेशकियान से हुई इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत ईरान के साथ अपने पुराने संबंधों को और मजबूत करने के पक्ष में है. अमेरिका को चिंता है कि कहीं भारत ईरान के साथ कोई डील तो नहीं कर रहा क्योंकि बीते 6 महीने से वह ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है.

28 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस युद्ध से अमेरिका ने निकलने की कई कोशिशें कीं लेकिन ईरान उसकी किसी भी शर्त पर राजी नहीं हुआ. इसके चलते अमेरिका को यह युद्ध लंबा खींचना पड़ रहा है. ऐसे में अमेरिका अब हर मोर्चे पर ईरान को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है. उसने आर्थिक रूप से ईरान की कमर तोड़ने का मन बना लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह ईरान को इंटरनेशनल व्यापार नहीं करने देंगे, जिससे वह पैसा कमाकर आतंकवाद और परमाणु हथियार बनाने की अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाएगा. ईरान को राजस्व पैदा करने के मौके नहीं दिए जाएंगे.

इस बीच जब भारत और ईरान की मुलाकात हुई तो अमेरिका की भौंहे चढ़ गईं. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और बाकी देशों को चेताया है कि अगर उन्होंने ईरान के साथ कोई व्यापार डील की तो उन्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे. ऐसा करने पर अमेरिका इन देशों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है. रूबियो ने यह बात एक टीवी इंटरव्यू में कही. वह द ब्रायन किलमीड शो पर यह इंटरव्यू दे रहे थे.

इस इंटरव्यू में जब उनसे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेजेशकियान की मुलाकात का जिक्र करते हुए यह सवाल पूछा गया कि क्या नई दिल्ली तेहरान के साथ कोई नई डील करने की ओर जा रहा है? इस पर उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि भारत और ईरान के बीच किसी ट्रेड डील पर बातचीत नहीं हुई है.’ हालांकि उन्होंने यह भी माना कि दुनिया के सभी देशों को अपनी विदेश नीति और तेहरान के साथ रिश्ते बनाने का अपना अधिकार है.

पीएम मोदी और पेजेशकियान की यह मुलाकात अमेरिका की चिंताएं इसलिए भी बढ़ा रही हैं क्योंकि ये दोनों देशों एक-दूसरे के पुराने व्यापारिक साथी हैं और भारत ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता रहा है. इन दिनों ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ आर्थिक अभियान भी छेड़ा हुआ है. इस बीच अमेरिका ने उन देशों और कंपनियों को चेतावनी भी जारी की है कि जो तेहरान के साथ व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने 24 अगस्त को ईरान के खिलाफ ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकस्ट’ छेड़ा था, जिसे उन्होंने ‘ईकोनॉमिक डी-डे’करार दिया था. इसके मुताबिक यह ईरान की सभी बची हुई आर्थिक लाइफलाइन को बंद कर देगा.

रूबियो ने कहा कि वॉशिंग्टन इस बात के प्रति जागरूक है कि दुनिया के देश ईरान के साथ संपर्क रखते हैं, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका खुद ईरान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में संपर्क में रहा है.

उन्होंने कहा, ‘मेरा मतलब है कि हम खुद जो मसले हैं उन्हें लेकर हम खुद ईरानी शासन से जुड़े लोगों से मिले हैं और ऐसे में उनके साथ संपर्क करना होता है.’ लेकिन उन्होंने उन आर्थिक गतिविधियों के मामले में एक साफ लाइन खींची है, जिनके बारे में वॉशिंगटन का मानना ​​है कि वे तेहरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद कर सकती हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, ‘मुझे लगता है कि असल में जो बात है, और राष्ट्रपति (ट्रंप) ने भी यह साफ तौर पर कहा है- वह यह है कि किसी भी देश को ईरान की पाबंदियों से बचने में मदद नहीं करनी चाहिए. किसी भी देश को ऐसे तरीके बनाने में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए जिनसे वे पैसा कमा सकें और फिर उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में कर सकें.’ उन्होंने कहा, ‘और अगर देश ऐसा करने का फैसला करते हैं, तो हमें उन पर भी पाबंदियां लगानी होंगी.’