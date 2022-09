US man killed not saying ‘thank you’: अमेरिका में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां थैंक्यू नहीं बोलने पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया. सीबीएस न्यूज के मुताबिक, यह घटना ब्रुकलिन की है. जहां स्मोक शॉप पर एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति को Thank You नहीं कहा, तो बहस हो गई और उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने 37 साल के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी.Also Read - विदेश मंत्री जयशंकर की लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई समूह के साथ कूटनीतिक बैठक, आर्थिक सुधारों पर सहमति

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना कैमरे में कैद हुई है. जिसमें दो व्यक्तियों के बीच टकराव दिखाई दे रहा है. जिसके बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर देता है. प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारी खरेफ अलसैदी ने 'सीबीएस' न्यूज को बताया कि यह मामला दरवाजा खोलने के लिए धन्यवाद नहीं करने के बारे में था. जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित के गर्दन और पेट में चाकू मार दिया.

बताया जा रहा है कि मृतक ने आरोपी से कहा था कि मैंने आपके लिए दरवाजा खोला और आपने थैंक्यू नहीं कहा. जिस पर आरोपी ने उससे कहा कि उसने उसे दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और फिर कुछ देर बाद उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे की गर्दन और पेट पर चाकू घोंप दिया. प्रत्यक्षदर्शी अलसैदी ने कहा, पीड़ित ने चिल्लाकर कहा कि उसने मुझे चाकू मार दिया है और फिर वो वापस दुकान पर आकर नीचे खून से लथपथ होकर गिर गया. पीड़ित को न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन ब्रुकलिन मेथोडिस्ट अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.