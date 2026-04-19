अमेरिका में दिल दहला देने वाली वारदात, हमलावर ने 8 मासूम बच्चों को बनाया निशाना, इलाके में दहशत

US Shooting Case: अमेरिका के लुइसियाना में दिल दहला देने वाली गोलीबारी में 8 बच्चों की मौत हो गई. जानिए श्रेवेपोर्ट शूटिंग केस पूरी डिटेल.

Published date india.com Published: April 19, 2026 10:54 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
अमेरिका में दिल दहला देने वाली वारदात, हमलावर ने 8 मासूम बच्चों को बनाया निशाना, इलाके में दहशत
Photo from Reuters

अमेरिका से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. लुइसियाना के श्रेवेपोर्ट शहर में गोलीबारी हुई, जिसमें 8 मासूम बच्चों की जान चली गई. इन बच्चों की उम्र 1 साल से लेकर 14 साल तक बताई जा रही है. यह घटना सुबह के समय हुई, लोग घरों में सो रहे थे जिससे पीड़ितों को संभलने या बचने का मौका ही नहीं मिला. इस घटना ने लोगों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है.

तीन अलग-अलग जगहों पर हुए हमले

पुलिस प्रमुख वेन स्मिथ के अनुसार, यह वारदात तीन अलग-अलग जगहों पर हुई. इससे साफ होता है कि हमलावर पहले से प्लानिंग करके आए थे. इस स्थिति में पुलिस के लिए सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है. शुरुआती जांच में इसे सुनियोजित हमला माना जा रहा है, हालांकि अधिकारी अभी हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं.

पुलिस मुठभेड़ में हमलावर ढेर

घटना के बाद, संदिग्ध हमलावर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था. लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका पीछा किया. इस दौरान, एक वाहन मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया. हालांकि, उसकी पहचान और इस घटना के पीछे की असली वजह को लेकर जांच अभी जारी है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह हमला अचानक गुस्से में किया गया या इसके पीछे कोई पहले से बनी योजना थी?

घरेलू विवाद बताया जा रहा केस

अधिकारियों ने इस घटना को ‘डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस’ यानी घरेलू विवाद की श्रेणी में रखा है. आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवार या करीबी लोगों के बीच तनाव और झगड़े होते हैं. लेकिन 8 बच्चों की मौत इस बात का संकेत है कि हमलावर की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी.

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.