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Us Mass Shooting 8 Children Killed Domestic Violence

अमेरिका में दिल दहला देने वाली वारदात, हमलावर ने 8 मासूम बच्चों को बनाया निशाना, इलाके में दहशत

US Shooting Case: अमेरिका के लुइसियाना में दिल दहला देने वाली गोलीबारी में 8 बच्चों की मौत हो गई. जानिए श्रेवेपोर्ट शूटिंग केस पूरी डिटेल.

Photo from Reuters

अमेरिका से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. लुइसियाना के श्रेवेपोर्ट शहर में गोलीबारी हुई, जिसमें 8 मासूम बच्चों की जान चली गई. इन बच्चों की उम्र 1 साल से लेकर 14 साल तक बताई जा रही है. यह घटना सुबह के समय हुई, लोग घरों में सो रहे थे जिससे पीड़ितों को संभलने या बचने का मौका ही नहीं मिला. इस घटना ने लोगों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया है.

तीन अलग-अलग जगहों पर हुए हमले

पुलिस प्रमुख वेन स्मिथ के अनुसार, यह वारदात तीन अलग-अलग जगहों पर हुई. इससे साफ होता है कि हमलावर पहले से प्लानिंग करके आए थे. इस स्थिति में पुलिस के लिए सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है. शुरुआती जांच में इसे सुनियोजित हमला माना जा रहा है, हालांकि अधिकारी अभी हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं.

Eight children have been killed in a shooting spree in the southern US state of Louisiana, in what police said appears to have been an incident of domestic violence https://t.co/ambd3HCBRF pic.twitter.com/ZKnlxCwjII — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 19, 2026

पुलिस मुठभेड़ में हमलावर ढेर

घटना के बाद, संदिग्ध हमलावर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था. लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका पीछा किया. इस दौरान, एक वाहन मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया. हालांकि, उसकी पहचान और इस घटना के पीछे की असली वजह को लेकर जांच अभी जारी है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह हमला अचानक गुस्से में किया गया या इसके पीछे कोई पहले से बनी योजना थी?

घरेलू विवाद बताया जा रहा केस

अधिकारियों ने इस घटना को ‘डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस’ यानी घरेलू विवाद की श्रेणी में रखा है. आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवार या करीबी लोगों के बीच तनाव और झगड़े होते हैं. लेकिन 8 बच्चों की मौत इस बात का संकेत है कि हमलावर की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी.