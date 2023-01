यूएस में मास शूटिंग: कैलिफोर्निया में हुई ताजा फायरिंग में 7 को गोली लगी, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

Mass shooting, Los Angeles, बेवरर्ली क्रेस्ट: अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में शनिवार की सुबह गोलीबारी की हुई नवीनतम घटना में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हुए हैं. कैलिफोर्निया में इस महीने यह गोलीबारी की चौथी घटना है.

लॉस एंजिलिस पुलिस विभाग के सार्जेंट फ्रैंक प्रेसियाडो ने लॉस एंजिलिस के नजदीक बेवर्ली क्रेस्ट में देर रात दो बजकर करीब 30 मिनट पर गोलीबारी होने की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि जिन सात लोगों को गोली मारी गई, उनमें चार बाहर थे जबकि मारे गए तीन लोग वाहन में सवार थे. प्रेसियाडो ने कहा कि उनके पास गोलीबारी की वजह की जानकारी नहीं है और यह भी नहीं पता कि घटना आवास में हुई या बाहर.

बता दें कि कैलिफोर्निया में इस महीने यह गोलीबारी की चौथी घटना है। गोलीबारी की यह घटना लॉस एंजिलिस के उपनगर स्थित डांस हॉल में गोलीबारी की घटना के एक सप्ताह बाद हुई है, जिसमें 11 लोग मारे गए थे और नौ अन्य घायल हुए थे.