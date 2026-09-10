मिडटर्म इलेक्शन जीतने पर डॉलर उड़ाएंगे ट्रंप! हर वोटर को 5 लाख देने का किया वादा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का 3 गुना करना पड़ेगा खर्च

2026 की मिडटर्म इलेक्शन ट्रंप के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. अमेरिका में मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति चुनाव के दो साल बाद होते हैं. इनमें कांग्रेस के सदस्यों के साथ कई राज्य और स्थानीय पदों के लिए भी चुनाव होते हैं.

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ट्रंप ने इससे पहले इस साल की शुरुआत में 2,000 डॉलर के डिविडेंड का प्रस्ताव रखा था. (PTI)

अमेरिका में 2026 की मिडटर्म इलेक्शन से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा चुनावी वादा किया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. ट्रंप ने कहा है कि अगर नवंबर में रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिलती है, तो हर अमेरिकी को 5000 डॉलर दिया जाएगा. ट्रंप ने इसे ‘ट्रंप डिविडेंड’ नाम दिया है. भारतीय रुपये में 5000 डॉलर की वैल्यू करीब 4.76 लाख रुपये बैठती है.

वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (10 सितंबर) को यह ऐलान डलास में आयोजित रिपब्लिकन पार्टी के पहले मिडटर्म कन्वेंशन में किया. उनका यह प्रस्ताव सीधे तौर पर अमेरिकी वोटर्स को आर्थिक फायदा देने का वादा है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इस रकम का पेमेंट किस तरह किया जाएगा? फंड कहां से आएगा और इसके लिए कांग्रेस से किस तरह की मंजूरी लेनी होगी? वहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिया कि ज्यादा कमाई करने वाले अमेरिकियों को ट्रंप डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा.

मिडटर्म इलेक्शन कितना अहम?

2026 की मिडटर्म इलेक्शन ट्रंप के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. अमेरिका में मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति चुनाव के दो साल बाद होते हैं. इनमें कांग्रेस के सदस्यों के साथ कई राज्य और स्थानीय पदों के लिए भी चुनाव होते हैं. ट्रंप खुद इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन उन्होंने रिपब्लिकन कैंपेन को अपने इर्द-गिर्द केंद्रित कर दिया है. 3 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले उनका 5,000 डॉलर का ‘डिविडेंड’ वादा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

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सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा?

अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ट्रंप का यह वादा लागू होता है, तो अमेरिकी सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में करीब 27 करोड़ वयस्क हैं. अगर सभी को 5,000 डॉलर दिए जाएंगे, तो कुल खर्च लगभग 1.35 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,350 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.

पाकिस्तान की इकोनॉमी का 3 गुना होगा खर्च

1.35 ट्रिलियन डॉलर की रकम इतनी बड़ी है कि इसकी तुलना किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था से की जा सकती है. उदाहरण के लिए, IMF के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 2025 की नाममात्र GDP करीब 407.8 अरब डॉलर थी.इस हिसाब से 1.35 ट्रिलियन डॉलर का संभावित खर्च पाकिस्तान की सालाना GDP का करीब 3.3 गुना बैठता है. यानी ट्रंप के प्रस्ताव पर जितनी रकम खर्च होने का अनुमान है, वह पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से तीन गुने से भी ज्यादा है.

इतना पैसा आएगा कहां से?

ट्रंप के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सवाल फंडिंग का है. ट्रंप प्रशासन की ओर से टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी से मिलने वाले रेवेन्यू को संभावित सोर्स के तौर पर बताया गया है. एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ टैरिफ से इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं होगा.

MarketWatch की रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 डॉलर के पेमेंट पर करीब 1.35 ट्रिलियन डॉलर या उससे ज्यादा खर्च हो सकता है, जबकि टैरिफ से अगले कई वर्षों में मिलने वाला अनुमानित अतिरिक्त राजस्व इस पूरी रकम को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं दिखता.यानी अगर सरकार को पूरी रकम चुकानी पड़ती है तो उसे अतिरिक्त उधारी या दूसरे सोर्सेज का सहारा लेना पड़ सकता है.

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अमेरिका पर कितना कर्ज?

ट्रंप के इस प्रस्ताव की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है. अमेरिका का संघीय बजट पहले से ही भारी घाटे में है.देश का राष्ट्रीय कर्ज करीब 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. ऐसे में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की नई भुगतान योजना को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं.आलोचकों का तर्क है कि अगर सरकार लोगों को इतनी बड़ी रकम सीधे देती है, तो इससे सरकारी कर्ज और घाटे पर दबाव बढ़ सकता है.

महंगाई बढ़ने का भी खतरा

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगर करोड़ों लोगों के हाथ अचानक हजारों डॉलर पहुंचते हैं, तो इसका असर सिर्फ सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहेगा. इससे लोगों की खरीदारी बढ़ सकती है और बाजार में मांग तेजी से बढ़ सकती है. अगर उत्पादन और सप्लाई उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी तो कीमतों पर दबाव आ सकता है. यही वजह है कि कुछ अर्थशास्त्री इस तरह के वादे से महंगाई बढ़ने की आशंका जता रहे हैं.

क्या ट्रंप अकेले दे सकते हैं ये पैसा?

अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले अपने आदेश से इस तरह का व्यापक पेमेंट लागू नहीं कर सकते. इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था की जरूरत होगी. न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का यह प्रस्ताव कानूनी और वित्तीय दोनों स्तरों पर कई सवाल खड़े करता है. यानी रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव जीतने के बाद भी 5,000 डॉलर का पेमेंट तुरंत लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है. पहले इसकी कानूनी प्रक्रिया, फंडिंग और पात्रता के नियम तय करने होंगे.

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