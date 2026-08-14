ईरान से जंग में अमेरिका को लगा तगड़ा झटका, 3 महीने में गंवाए 45 रीपर ड्रोन, हो गया 1.3 अरब डॉलर का नुकसान

28 फरवरी 2026 को जंग शुरू होने से पहले अमेरिकी सेना के पास करीब 185 MQ-9 रीपर ड्रोन थे. इनमें लगभग 165 अमेरिकी एयरफोर्स और 20 मरीन कॉर्प्स के पास बताए जाते हैं.

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रीपर ड्रोन को अमेरिकी सेना ने 2007 में अपने बेड़े में शामिल किया था. (ANI)

ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में अमेरिका को अपने बेहद अहम हथियार MQ-9 रीपर ड्रोन के मोर्चे पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने युद्ध के दौरान कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन गंवा दिए हैं. यह संख्या अमेरिका के युद्ध से पहले मौजूद रीपर ड्रोन बेड़े का करीब 25 फीसदी है. इससे अमेरिका को करीब 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है.

द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने रीपर ड्रोन के नुकसान की जानकारी दी है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कुछ रीपर ड्रोन कम्युनिकेशन लिंक में खराबी आने के बाद दुर्घटनाग्रस्त भी हुए. इसलिए 45 ड्रोन के नुकसान को सीधे-सीधे 45 ड्रोन के ईरानी हमले में मार गिराए जाने के तौर पर देखना सही नहीं होगा.फिर भी इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन का नुकसान अमेरिका के लिए गंभीर माना जा रहा है.

अमेरिका के पास थे 185 रीपर ड्रोन

28 फरवरी 2026 को जंग शुरू होने से पहले अमेरिकी सेना के पास करीब 185 MQ-9 रीपर ड्रोन थे. इनमें लगभग 165 अमेरिकी एयरफोर्स और 20 मरीन कॉर्प्स के पास बताए जाते हैं. मई में अमेरिकी एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबोर ने सीनेट में बताया था कि बचे हुए रीपर की संख्या करीब 135 तक गिर गई थी. उन्होंने इस नुकसान पर चिंता भी जताई थी. बेड़े को तेजी से दोबारा मजबूत करने के विकल्पों पर काम करने की बात कही थी.

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2007 में अमेरिकी सेना के बेड़े में शामिल हुआ था रीपर ड्रोन

रीपर ड्रोन को अमेरिकी सेना ने 2007 में अपने बेड़े में शामिल किया था. इसके बाद यह अफगानिस्तान और इराक समेत मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. यह लंबे समय तक हवा में रहकर निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर हथियारों से हमला करने की क्षमता रखता है.

कितना ताकतवर है रीपर ड्रोन?

MQ-9A रीपर ड्रोन की खासियत इसकी लंबे समय तक हवा में बने रहने की क्षमता है.

मौजूदा कॉन्फिगरेशन में यह 27 घंटे से ज्यादा तक उड़ान भर सकता है.

एक्टेंडेड रेंज वर्जन में इसकी क्षमता 30 घंटे से ज्यादा तक बढ़ाई जा सकती है.

MQ-9A रीपर ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड करीब 240 नॉट्स है.

रीपर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह सर्विलांस एयरक्राफ्ट और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म दोनों की भूमिका निभा सकता है.

इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड सेंसर, रडार और दूसरे मिशन पैलोड लगाए जा सकते हैं.

इससे ऑपरेटर दूर बैठे जमीन पर मौजूद गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं.

MQ-9 को AGM-114 हेलफायर मिसाइल से लैस किया गया है.

रीपर में पायलट बैठा नहीं होता. यह एक पूरे रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का हिस्सा है.

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एक रीपर की कीमत कितनी है?

MQ-9 रीपर कोई सामान्य ड्रोन नहीं है. इसकी कीमत उसके सेंसर और हथियारों के कॉन्फिगरेशन के आधार पर करीब 3 करोड़ से 5 करोड़ डॉलर तक बताई जाती है. यही वजह है कि 45 ड्रोन के नुकसान की अनुमानित कीमत 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा बैठती है.

भारत ने 2024 में की थी रीपर खरीदने की डील

भारत ने 2024 में अमेरिका के साथ 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने का समझौता किया था. इनकी डिलीवरी 2029 से शुरू होने की उम्मीद है. भारत इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और समुद्री क्षेत्र समेत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए करना चाहता है. ऐसे में ईरान जंग में अमेरिकी रीपर के सामने आई चुनौतियां इस बात को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं कि आधुनिक युद्ध में बड़े और महंगे ड्रोन कितने सुरक्षित हैं.

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