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Us Military Rescue Mission In Iran Pilot Saved Donald Trump Updates

किस हालत में है रेस्क्यू किया गया अमेरिकी पायलट? ईरान की जमीन पर खुद को कैसे बचाया, जानिए मिशन की पूरी कहानी

Israel Iran War: मध्य पूर्व में जारी भारी गोलाबारी और तनाव के बीच अमेरिका ने एक ऐसे सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

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US Pilot Rescue Mission: मध्य पूर्व में जारी भीषण तनाव और युद्ध के बीच, अमेरिकी सेना ने एक साहसी और रोंगटे खड़े कर देने वाले सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है. ईरान की सीमा के भीतर घुसकर अमेरिकी विशेष बलों ने अपने एक फाइटर पायलट को दुश्मन के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस मिशन की पुष्टि करते हुए इसे अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे साहसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक करार दिया है. जानिए इस हैरतअंगेज मिशन की पूरी कहानी और कैसे CIA व स्पेशल फोर्सेज ने मिलकर ईरान की धरती पर इस ऑपरेशन को सफल बनाया.

जब ईरान में गिरा अमेरिकी फाइटर जेट

यह हाई-प्रोफाइल मामला तब शुरू हुआ जब शुक्रवार को अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E स्ट्राइक ईगल विमान ईरान के दक्षिणी इलाके में एक मिशन के दौरान मार गिराया गया. विमान में दो क्रू मेंबर सवार थे- एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर. विमान क्रैश होने से ठीक पहले दोनों ने सूझबूझ दिखाते हुए इजेक्ट कर लिया.

जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने किसी तरह एक-दूसरे से संपर्क तो साधा, लेकिन वे दुश्मन के इलाके में चारों तरफ से घिरे हुए थे. पायलट को तो कुछ ही घंटों के भीतर रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरे अधिकारी का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ.

ईरानी पहाड़ियों में मौत से लुका-छिपी

दूसरे क्रू मेंबर के लिए अगले 24 घंटे किसी बुरे सपने से कम नहीं थे. वह ईरान के दुर्गम और पथरीले पहाड़ी इलाके में छिपा रहा. एक तरफ ईरानी सुरक्षा बल (IRGC) उसे जिंदा पकड़ने के लिए चप्पा-चप्पा छान रहे थे, तो दूसरी तरफ वह अकेला सैनिक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था.

डोनाल्ड ट्रंप ने इस जांबाज की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, “हमने उसे ढूंढ निकाला. यह हमारे इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू मिशन है. वह बहादुर सैनिक ईरान के खतरनाक पहाड़ों में छिपा था, जबकि दुश्मन उसे हर तरफ तलाश रहा था.” ट्रंप ने यह भी बताया कि सैनिक को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर है.

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CIA की मास्टर चाल

इस मिशन को सफल बनाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दिमाग हिला देने वाली रणनीति अपनाई. अधिकारियों के अनुसार, CIA ने ईरानी सेना को गुमराह करने के लिए एक डिसेप्शन टैक्टिक (भ्रम फैलाने की रणनीति) का इस्तेमाल किया.

उन्होंने जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाईं कि सैनिक को पहले ही बचाया जा चुका है, ताकि ईरानी सेना अपनी तलाश ढीली कर दे. इसी बीच, आधुनिक तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से CIA ने सैनिक की सटीक लोकेशन ट्रैक की और तुरंत स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को इसकी जानकारी दी.

स्पेशल फोर्सेज का अटैक और रेस्क्यू

सैनिक की लोकेशन मिलते ही अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज की एक इलीट कमांडो यूनिट ने धावा बोल दिया. इस मिशन की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कमांडो को कवर देने के लिए आसमान से भारी बमबारी और एयरस्ट्राइक की जा रही थी. ईरान के देहदश्त शहर के पास अमेरिकी विशेष बलों और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलाबारी और झड़पें हुईं.

अमेरिकी वायुसेना ने इतना जबरदस्त फायर कवर दिया कि ईरानी सेना चाहकर भी उस इलाके तक नहीं पहुंच सकी जहां रेस्क्यू टीम ऑपरेशन चला रही थी. आखिर में भारी सुरक्षा घेरे के बीच उस अमेरिकी सैनिक को हेलिकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

एक बड़ा संदेश!

ईरान जैसे देश के इलाके में घुसकर अपने सैनिक को बचाना अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता का एक बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है. इस सफल ऑपरेशन ने न केवल अमेरिकी सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि मध्य पूर्व के समीकरणों को भी और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है. फिलहाल, दोनों क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और अमेरिकी बेस पर उनका इलाज चल रहा है.