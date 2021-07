वॉशिंगटन: भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का एक और संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना (US Navy)ने पहले दो एमएच-60 आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स (Sikorsky MH-60R multi-role helicopters)भारतीय नौसेना को सौंपे हैं. भारतीय नौसेना (Indian Navy) अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिनकी अनुमानित कीमत 2.4 अरब डॉलर है.Also Read - COVID-19 Updates: देश में आज कोरोना के 38,079 नए केस आए, 24 घंटे में 560 मौतें

सैन डिएगो के नौसैन्य हवाई स्टेशन (Naval Air Station) नॉर्थ आइलैंड या एनएएस नॉर्थ आइलैंड (North Island, San Diego) में शुक्रवार को हुए समारोह में अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सौंपे. अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू इसमें शामिल हुए. Also Read - Jammu Kashmir News: झेलम में चलेगी न्यूजीलैंड की बोट, यात्रियों को होगा लग्जरी एहसान, जानिए खासियत

The United States Navy has handed over the first two Sikorsky MH-60R multi-role helicopters to the Indian Navy at Naval Air Station, North Island, San Diego, USA pic.twitter.com/GEEUvyi5wY

— ANI (@ANI) July 17, 2021