ईरान पर हमला करने जा रहे अमेरिका के खतरनाक जहाज के हाल-बेहाल, टॉयलट के लिए लंबी लाइन में खड़े सैनिक!

$13.3 बिलियन (लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये) की इस 'सबसे एडवांस्ड' जहाज की यह स्थिति अमेरिकी नौसेना की चुनौतियों को उजागर कर रही है, जहां हाई-टेक सिस्टम भी बेसिक जरूरतों पर हावी हो जाते हैं.

अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और महंगा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS Gerald R. Ford (CVN-78) ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जहाज पर एक अजीबोगरीब संकट मचा हुआ है. USS Gerald जिब्राल्टर स्ट्रेट से गुजरकर मेडिटेरेनियन में पहुंचा और 23 फरवरी को ग्रीस के Souda Bay में रुका. यहां से यह USS Abraham Lincoln के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत बढ़ा रहा है. ट्रंप प्रशासन के ईरान को दिए अल्टीमेटम के बीच यह डिप्लॉयमेंट महत्वपूर्ण है. चालक दल की मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है. लंबी डिप्लॉयमेंट, परिवार से दूर रहना, घरेलू घटनाओं (जैसे अंतिम संस्कार) को मिस करना और अब यह सीवेज समस्या से थकान, फ्रस्ट्रेशन और मॉरल डाउन हो रहा है.

650 टॉयलेट में से अधिकांश जाम

लगभग 4,600 नौसैनिकों वाले इस सुपरकैरियर पर 650 टॉयलेट में से अधिकांश जाम या खराब हो चुके हैं, जिससे सैनिकों को रोजाना 45 मिनट तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. यह समस्या नई नहीं है, बल्कि जहाज के वैक्यूम-आधारित VCHT (Vacuum Collection, Holding and Transfer) सीवेज सिस्टम की डिजाइन खामी से जुड़ी हुई है.

  • पाइप बहुत पतले हैं और 4,600+ लोगों के इस्तेमाल के लिए अपर्याप्त साबित हो रहे हैं. क्लॉगिंग, वाल्व फेलियर और स्लज बिल्डअप के कारण एक छोटी सी समस्या पूरे सेक्शन को प्रभावित कर देती है.

जहाज में कब-कब आई ये समस्या

  • 2026 की शुरुआत में, जहाज कैरिबियन में तैनात था, जहां समस्या और बढ़ गई.
  • जनवरी में NPR की रिपोर्ट के अनुसार, जहाज पर रोजाना औसतन एक सीवेज मेंटेनेंस कॉल आ रही थी. मार्च 2025 में तो चार दिनों में 205 ब्रेकडाउन दर्ज हुए थे.
  • अब फरवरी 2026 में, जहाज की डिप्लॉयमेंट 241 दिन से ज्यादा हो चुकी है, जो पोस्ट-वियतनाम युग में रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

नौसैनिक लंबी कतारों में इंतजार कर रहे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकांश टॉयलेट आउट ऑफ सर्विस हैं. नौसैनिकों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. इंजीनियर्स को 19 घंटे तक शिफ्ट करनी पड़ रही हैं, और क्लीनिंग के लिए एसिड फ्लश की जरूरत पड़ती है, जो हर बार $400,000 (लगभग 3.3 करोड़ रुपये) खर्च करता है. 2023 से अब तक ऐसे कई फ्लश हो चुके हैं. यह संकट तब ऐसे समय में काफी गंभीर हो गया है जब जहाज ईरान के खिलाफ संभावित ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है. कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया कि कुछ नौसैनिक जानबूझकर चीजें फ्लश करके विरोध जता रहे हैं, हालांकि मुख्य वजह डिजाइन फ्लॉ है. नेवी का कहना है कि ये मुद्दे ऑपरेशनल रेडीनेस को प्रभावित नहीं करते, लेकिन क्रू के लिए यह रोजाना की लड़ाई बन गई है.

