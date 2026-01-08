  • Hindi
दोस्त से दगाबाजी! भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी में ट्रंप, ला रहे ऐसा बिल जो 10 गुना बढ़ा देगा टैरिफ

New Tariff on India: बिल, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, उन देशों पर 500% तक टैरिफ़ लगाने की धमकी देता है जो रूसी पेट्रोलियम उत्पादों के लेन-देन में शामिल होते हैं.

New Tariff on India: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रूस को प्रभावित करने की योजना बना रहे हैं. रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि बुधवार को उनके साथ एक मीटिंग के दौरान ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को हरी झंडी दे दी, जिस पर महीनों से काम चल रहा था.

क्या है यह बिल

बिल, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी देता है जो “जानबूझकर रूसी मूल के यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लेन-देन में शामिल होते हैं. अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को “सजा देने” की इजाज़त देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं.

क्या कहा सीनेटर ग्राहम ने

ग्राहम ने X पर कहा, आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बहुत अच्छी मीटिंग के बाद, उन्होंने द्विदलीय रूस प्रतिबंध बिल को हरी झंडी दे दी है. उन्होंने अगले हफ्ते ही एक मजबूत ‘द्विदलीय वोट’ की उम्मीद जताई जा रही है.

चीन, भारत के खिलाफ दबाव

ग्राहम ने कहा कि यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को “सज़ा देने” की इजाजत देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं, जिसका इस्तेमाल पुतिन की युद्ध मशीन को चलाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि यह कानून चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त दबाव बनाएगा ताकि उन्हें सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो यूक्रेन के खिलाफ़ पुतिन के खून-खराबे के लिए फंडिंग देता है.

कहां रुका है ये बिल

इससे पहले, ग्राहम ने संकेत दिया था कि ट्रंप ने बिल को मंजूरी दे दी है. हालांकि, इसमें और भी रुकावटें आईं. ब्लूमबर्ग के अनुसार, अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिबंध बिल का पास होना लंबे समय से रुका हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने पहले सुझाव दिया था कि वह राजनयिक प्रयासों से दोनों देशों के बीच शांति समझौता करना चाहते हैं.

किसने तैयार किया बिल

यह बिल मुख्य रूप से ग्राहम और सीनेटर रिचर्ड ब्लूमंथल द्वारा तैयार किया गया है. ग्राहम ने कहा, यह सही समय पर होगा, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ़ बातें कर रहे हैं, और निर्दोष लोगों को मारना जारी रखे हुए हैं.

