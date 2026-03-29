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No Kings Protest: अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा चरम पर! 'नो किंग्स' प्रोटेस्ट में जुटी रिकॉर्ड भीड़
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है. 'नो किंग्स' आंदोलन के तहत हजारों रैलियां आयोजित की गईं. इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है.
US No Kings Protest: आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां जंग का मैदान हर दिन और खौफनाक होता जा रहा है. अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान भी खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. लेकिन इस बार तनाव सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है. इसका सबसे बड़ा असर सात समंदर पार अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा है.
अमेरिका में अब जो हो रहा है, वैसा नजारा शायद ही पहले कभी देखा गया हो. शनिवार को पूरे अमेरिका में ‘नो किंग्स’ आंदोलन के बैनर तले हजारों रैलियां निकाली गईं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति और देश के हालात से नाराज होकर लाखों अमेरिकी सड़कों पर उतर आए. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चल रहे देशव्यापी विरोध का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है.
प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां, बेतहाशा बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ बिना सोचे-समझे शुरू किया गया युद्ध देश को बर्बाद कर रहा है. दिलचस्प बात ये है कि ये प्रदर्शन सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ों में नहीं, बल्कि उन राज्यों में भी हुए जो पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन (ट्रम्प की पार्टी) के समर्थक माने जाते हैं। शहरों से लेकर गांवों तक, लोग तख्तियां लिए नारे लगा रहे हैं और संगीत-नृत्य के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
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