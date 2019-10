वॉशिंगटन: उत्तर पश्चिमी सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बक्र अल-बगदादी के ठिकाने पर हमले के दौरान घायल हुआ अमेरिकी सेना का एक कुत्ता अब ठीक हो चुका है और काम पर लौट आया है. एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने यह जानकारी दी. इस कुत्ते ने बगदादी को पकड़ने और उसको मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने बुधवार को पेंटागन के एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि कुत्ता चार साल से अपनी सेवा दे रहा है और लगभग 50 युद्धक अभियानों में शामिल रहा है. कुत्ते का नाम उजागर नहीं किया गया है.

“This dog is a four-year veteran of the @USSOCOM K-9 program and has been a member of approximately 50 combat missions.” – @CENTCOM Commander Gen. Frank McKenzie Jr. pic.twitter.com/ushD1G5X01

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 31, 2019