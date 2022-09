टुपेलो: अमेरिका के मिसिसिपी के टुपेलो के ऊपर से चक्कर लगा रहे एक छोटे विमान को पायलट ने यहां स्थित वॉलमार्ट स्टोर से टकराने की धमकी दी है. टुपेलो पुलिस विभाग ने कहा कि वॉलमार्ट और पास के एक स्टोर को खाली करा लिया गया है. इसने कहा कि विमान ने शनिवार सुबह लगभग पांच बजे चक्कर लगाना शुरू किया और तीन घंटे से अधिक समय बाद भी हवा में है.Also Read - 17 बरस की उम्र में पूरी दुनिया घूम चुका है ये लड़का, कहलाता है सबसे छोटी उम्र का पायलट

मिसिसिपी के गवर्नर गवर्नर टेट रीव्स ने ताजा ट्वीट में कहा है, उत्तरी एमएस के ऊपर का विमान नीचे है। शुक्र है कि स्थिति को सुलझा लिया गया है और कोई भी घायल नहीं हुआ है. स्थानीय, राज्य और संघीय कानून प्रवर्तन को सबसे अधिक धन्यवाद जिन्होंने अत्यधिक व्यावसायिकता के साथ इस स्थिति को प्रबंधित किया.

The plane over North MS is down. Thankful the situation has been resolved and that no one was injured. Thank you most of all to local, state, and federal law enforcement who managed this situation with extreme professionalism.

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) September 3, 2022