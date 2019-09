संयुक्त राष्ट्र: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना. ट्रंप का इस सम्मेलन में हिस्सा लेने का कोई कार्यक्रम नहीं था. राष्ट्रपति ने धार्मिक आजादी संबंधी कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले दस मिनट तक ध्यान से भाषण सुना.

Bloomberg reports, ‘US President Donald Trump made an unexpected visit to UNSG’s Summit on Climate Change where he stayed for about 15 minutes. Although he didn’t speak at the summit he listened to addresses of PM Modi & German Chancellor Angela Merkel before leaving.’ (file pic) pic.twitter.com/Sn2hIUVfKh

— ANI (@ANI) September 23, 2019