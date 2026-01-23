Hindi World Hindi

Us President Donald Trump Clash Nato United Nations Greenland Clash Explained

NATO टूटा तो अमेरिका को भी लगेगी चोट, चाहकर भी डैमेज कंट्रोल न कर पाएंगे ट्रंप, जानें कितना बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर?

एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. अमेरिका पर यही बात लागू होती है. बेशक अमेरिका इस समय पावरफुल देश है. लेकिन, बिजनेस, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस के लिए बाकी देशों के साथ सहयोग की जरूरत पड़ती है. अगर अमेरिका NATO का साथ छोड़ देता है, तो वो इन मामलों में अकेला पड़ जाएगा. वहीं, यूरोप के देशों को अपनी सैन्य ताकत अपने देश की रक्षा में लगानी होगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल जून में ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद NATO समिट में शिरकत की थी. (AP)

अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का फोकस बिजनेस बढ़ाने और’मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ पॉलिसी पर है. दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका का बॉस बनने के बाद ट्रंप जैसे एक तरह से सुपर बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं. तमाम देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने का फैसला हो या वीजा पॉलिसी में बदलाव, ग्रीन कार्ड पाने के नियम बदलने हों या गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाने की पेशकश… ये इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं. ग्रीनलैंड को कब्जाने की कवायद के बीच ट्रंप ने कई बार NATO और UN से अलग होने के संकेत भी दिए हैं. हाल ही में ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अगर वो नहीं होते, तो NATO आज कूड़े के डिब्बे में होता.

वैसे भी डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को लेकर NATO दो मतभेद उभरकर सामने आए हैं.अगर अमेरिका NATO छोड़ता है, तो जाहिर तौर पर इसमें टूट होगी. लेकिन, इसकी चोट अमेरिका को भी झेलनी होगी. साथ में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बनेगा. आइए समझते हैं कैसे:-

क्या है NATO?

NATO यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन. ये एक सैन्य गठबंधन है. इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी.

NATO की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे. अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्मजबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम ने NATO की स्थापना की थी.

NATO की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे. अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्मजबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम ने NATO की स्थापना की थी. अब इसके 32 सदस्य देश हैं. इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी NATO देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है. NATO के आर्टिकल 5 के मुताबिक, इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को NATO के सभी देशों पर हमला माना जाएगा.

NATO के पास अपनी सेना तो करीब 20 हजार ही है, लेकिन उसके सभी सदस्यों की सेना को मिलाकर उसके पास 30 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं.

1952 में NATO से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है. लेकिन, इसने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक नहीं भेजे हैं.

ट्रंप के आगे NATO कितना मजबूत?

बेशक अमेरिका के बाद NATO में 31 देश हैं. इसके बाद 30 लाख के करीब सैनिक है. फिर भी ये अमेरिका के सामने कमजोर है. ग्रीनलैंड में NATO के 8 सदस्य देशों के सैनिक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि अमेरिका की धमकी का जवाब दे सके. लेकिन, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं लगता. अमेरिका के बिना सारे NATO देशों के सैनिक मिलकर भी उस फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसके मुखिया अभी ट्रंप हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में NATO के कुल सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा 69% कॉन्ट्रिब्यूशन अमेरिका का था. उसने अकेले 811 अरब डॉलर यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपये NATO पर खर्च किए थे. बाकी के 31 देशों ने 383 अरब डॉलर यानी 27 लाख करोड़ रुपये ही खर्च किए.

बात चाहे इंटेलिजेंस की हो या सैटेलाइट की, लॉजिस्टिक्स की हो या मिसाइल डिफेंस की…अमेरिका के बिना NATO कुछ नहीं कर सकता. अमेरिका के अलावा NATO के जो 31 देश हैं, उनके 60% हथियार अमेरिका से आते हैं. लिक्विड पेट्रोलिंग गैस का 55 से 60% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है.

NATO के देश क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर के लिए अमेरिकी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पर ही निर्भर हैं. सेमिकंडक्टर भी अमेरिका के ही पास है.ऐसे में NATO देश चाहकर भी एंटी-कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट (सख्त से सख्त प्रतिबंध) का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

NATO दूसरे किसी देश से तो जंग लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकता. ये बात ट्रंप बखूबी समझते हैं. लिहाजा ट्रंप को NATO के छोटे सैन्य अभ्यास या बड़े सैन्य अभ्यास से शायद ही कोई फर्क पड़े.

NATO अलग होने पर अमेरिका के लिए क्या होगी दिक्कत?

एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. अमेरिका पर यही बात लागू होती है. बेशक अमेरिका इस समय पावरफुल देश है. लेकिन, बिजनेस, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस के लिए बाकी देशों के साथ सहयोग की जरूरत पड़ती है. अगर अमेरिका NATO का साथ छोड़ देता है, तो वो इन मामलों में अकेला पड़ जाएगा. वहीं, यूरोप के देशों को अपनी सैन्य ताकत अपने देश की रक्षा में लगानी होगी.

ट्रंप अगर NATO से अलग होने का फैसला करते हैं, तो यूरोप के देश अपने यहां ही नहीं, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में भी अमेरिका को ठहरने नहीं देंगे.

अमेरिका से छिटककर बहुत से देश रूस और चीन के करीब चले जाएंगे.ऐसे में दुनिया के कई देशों में फैले अमेरिकी बेस तक खुद अमेरिका की पहुंच नहीं रह जाएगी.

अगर अमेरिका UN छोड़े तो?

Add India.com as a Preferred Source

हाल के समय में ट्रंप यूनाइटेड नेशंस के काम की भी आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने कई मौकों पर कहा कि UN को अब अपनी वर्किंग स्टाइल बदलनी चाहिए, वरना अपनी जगह बनाए नहीं रख पाएगा. ट्रंप के दिमाग की उपज गाजा बोर्ड ऑफ पीस को एक तरह से UN का रिप्लेसमेंट ही बताया जा रहा है. जिसका मुखिया ट्रंप ने खुद को बनाया है.

जहां तक UN की बात है, तो उसे अमेरिका से भारी फंडिंग मिलती है. साल 2023 में केवल अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को 13 बिलियन डॉलर का फंड दिया था. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो पूरी तरह से फंडिंग पर ही आधारित है. ऐसे में अगर अमेरिका UN से हाथ खींचता है, तो उसकी फंडिंग में ठीकठाक कमी आएगी. वैसे भी ट्रंप प्रशासन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेश से हाथ खींच चुका है.

लेकिन, UN से अमेरिका के हटने से खुद ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा. ऐसा करने पर अमेरिका की भी मुसीबत बढ़ेगी. ग्लोबल स्तर पर अमेरिका नदारद हो जाएगा. उसका वीटो का अधिकार खत्म हो जाएगा. UN सिक्योरिटी काउंसिल के पांच स्थायी सदस्यों में से एक अमेरिका को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी.

UN का साथ छोड़ने से वैश्विक स्तर पर अमेरिका का मध्यस्थता का अधिकार खत्म हो जाएगा. फिर रूस और चीन की पकड़ मजबूत होगी.

बनेगा नया वर्ल्ड ऑर्डर

अगर अमेरिका NATO और UN छोड़ देता है,तो भारत-चीन और यूरोपीय संघ (EU) जैसे शक्तियां नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की ओर बढ़ेंगी. भारत पहले से ही साउथ ग्लोबल की आवाज बन चुका है.वहीं, कनाडा व फ्रांस जैसे देश भारत और यूरोप के साथ नये वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने के पक्ष में हैं.

अस्तिव में आ जाएगा इस्लामिक NATO

पाकिस्तान और सऊदी अरब के सैन्य समझौते के बाद तुर्किये के साथ मिलकर ‘इस्लामी नाटो’ बनाने की आशंका जग गई है. यह नई रणनीति अमेरिका पर घटते भरोसे और तीनों देशों के साझा हितों का परिणाम मानी जा रही है. अगर ये अस्तित्व में आ गया, तो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के प्रभाव को चुनौती देने वाला साबित होगा.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें