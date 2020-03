नई दिल्लीः दुनियाभर में कोरोना वायरस(Coronavirus) का साया छाया हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) ने शनिवार को कोरोना वायरस की जांच कराई थी. अब उनकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट में ट्रंप नेगटिव पाए गए हैं. ह्वाइट हाउस(White House) के डाक्टरों ने उनकी रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी. हाल ही में यूएस प्रसीडेंट ने ब्राजील के एक अधिकारी से मुलाकात की थी जिनकों बाद में कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया था. व्हॉइट हाउस के फिजिशियन सीन कोनली ने कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील के कुछ संक्रमित अधिकारियों से मुलाकात की थी. इसके बाद टेस्ट के लिए ट्रंप का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है.’

पिछले सप्ताह ट्रंप ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलसोनारो और फैबियो वाजेनगार्टन से मिले थे. ब्राजील लौटने के बाद वाजेनगार्टन का टेस्ट पॉजिटिव आया था. ट्रंप ने बताया था कि उन्होंने बोलसोनारो के साथ खाना भी खाया था इसके बाद अधिकारियों ने उनको जांच की सलाह दी थी. कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमण के 65 नए मामले सामने आए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति का टेस्ट करने वाले अधिकारियों ने उन्हें भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है.

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पत्नी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गईं हैं. उनकी पत्नी बेगोना गोम्ज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. स्पेन में अब तक इस वायरस के कारण 183 लोगों की मौत हो चुकी है. पूरे देश में आपातकाल लगाया जा चुका है.

