ट्रंप ने फिर मारी पलटी, अब बोले-पीस डील के बाद ईरान को 28 लाख करोड़ हर्जाना देने की बात फर्जी, नेतन्याहू को दी ये सलाह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अभी ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा है. उन्होंने कहा, "हम ईरान में कोई पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य में कभी भी वहां जाकर निवेश करने का अधिकार है."

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/us-president-donald-trump-denied-to-invest-money-in-iran-after-mou-signed-8448565/ Copy

ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान मुद्दे पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की सलाह दे डाली. (ANI)

अमेरिका-ईरान की पीस डील से इजरायल नाखुश.

ट्रंप ने ईरान के सामने रखी एनरिच्ड यूरेनियम देने की शर्त.

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर टैरिफ लगाने की उठाई मांग.

19 जून को जिनेवा में अमेरिका-ईरान पीस डील पर होंगे साइन.

मिडिल ईस्ट में 100 से ज्यादा दिनों की जंग के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शांति समझौते की बात कर रहे हैं. ट्रंप के मुताबिक, पीस डील पर डिजिटली साइन हो चुके हैं. ऑफिशियली 19 जून को अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस पीस डील पर साइन किए जाएंगे. इस डील में अमेरिका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर का रि-कंस्ट्रक्शन पैकेज देगा. 300 अरब डॉलर लगभग 28.8 लाख करोड़ रुपये के बराबर हैं. डील होते ही ईरान को ये पैसे दिए जाने की बात हो रही थी. लेकिन, अब ट्रंप ने इन दावों को फर्जी बताया है.

CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (16 जून 2026) को कहा, “ईरान को 28 लाख करोड़ रुपये देने की बात फर्जी है. विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स की तरफ से ये झूठी खबर फैलाई जा रही है.” ट्रंप ने फ्रांस के एवियन शहर में चल रहे G7 समिट से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से मुलाकात के दौरान ये बातें कही.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका अभी ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा है. उन्होंने कहा, “हम ईरान में कोई पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य में कभी भी वहां जाकर निवेश करने का अधिकार है.”

ईरान-US की डील कंफर्म होने के बाद 80 डॉलर पर आया क्रूड ऑयल, क्या अब आपको सस्ता मिलने लगेगा पेट्रोल? जानें फायदे की बात

ईरान और अमेरिका के बीच 14 पॉइंट पर हुई डील

ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा. अमेरिका और इजरायल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे. अमेरिका इजरायल की ओर से भी सुरक्षा गारंटी देगा. होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाएगी. ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां खत्म की जाएंगी. 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा. होर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए दोबारा खोला जाएगा. ईरान के 24 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड अमेरिका जारी करेगा. शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा. अमेरिका ईरान के तेल, बंदरगाहों और बाकी प्रतिबंधों को हटाने की शुरुआत करेगा. बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा. अमेरिका 30 दिनों के अंदर इराक के रास्ते से सभी मॉनिटरिंग कम करेगा. ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. 60% एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर आगे बातचीत होगी. 60 दिन तक अंतिम बातचीत होगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी.

कैसे उठाई हर्जाने की बात?

न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका ईरान को डील के बाद करीब 28 लाख करोड़ का हर्जाना देगा. इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ये पैसा अमेरिकी टैक्सपेयर्स का नहीं है. ये पैसा खाड़ी देशों से आ रहा है. कतर का भी बयान आया कि ये पैसा किसी एक देश का नहीं, बल्कि इंटरनेशनल एफर्ट होना चाहिए. इसके बाद ईरान की सरकारी एजेंसी मेहर न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में डील के बाद ईरान को मिलने वाले 300 अरब डॉलर के फंड का जिक्र किया. अब ट्रंप ने सारे दावों को खारिज कर दिया है.

60 दिन की बातचीत के दौरान ईरान को मिलने वाली थी रकम

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शांति समझौता होने पर अमेरिका, ईरान को आर्थिक मदद के तौर पर करीब 28 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देगा. इसके अलावा ईरान ने 60 दिन की बातचीत के दौरान विदेशों में फंसी 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियां जारी करने की मांग की है. डील होने के तुरंत बाद इसकी आधी रकम एडवांस में दी जाएगी. शांति समझौते के लिए ईरान ने तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और उनसे जुड़े कारोबार पर लगे प्रतिबंध हटाने और ईरान को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक पूरी पहुंच देने की शर्त रखी है.

क्या चीन से युद्ध हार जाएगा अमेरिका? US रिपोर्ट ने खोली ट्रंप के ‘ग्रेट अमेरिका अगेन’ के दावों की पोल

शर्तें पूरी होने पर ही ईरान को राहत मिलेगी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान को प्रतिबंधों से राहत तभी मिलेगी, जब वह समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा. अमेरिका ने फिलहाल किसी भी तत्काल आर्थिक राहत से इनकार किया है.

इजरायल पर निकाली भड़ास

इसके साथ ही ट्रंप ने इजरायल पर अपनी भड़ास भी निकाल दी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान मुद्दे पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की सलाह दे डाली. ट्रंप ने कहा, “मैं न होता, तो इजरायल नहीं होता. किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के लिए उतना नहीं किया, जितना मैंने किया है”.

कच्चे तेल के दाम कम होने पर भी सस्ता क्यों नहीं मिलता पेट्रोल? समझ लें पूरा गणित

डैमेज कंट्रोल भी किया

हालांकि, ट्रंप ने इस बीच डैमेज कंट्रोल भी कर दिया. उन्होंने कहा, ” बेंजामिन नेतन्याहू (बीबी) के साथ मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन अब लेबनान के मामले में बीबी को ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी होगी.” ट्रंप ने आगे कहा, “लेबनान कभी एक बेहतरीन देश हुआ करता था. मैं कहूंगा कि दुनिया के सभी देशों में शायद उसके साथ सबसे बुरा व्यवहार हुआ है. वे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते और उनके पास हिजबुल्लाह है, जो उनके लिए एक बड़ी समस्या है.”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “इसलिए मैं लेबनान और हिजबुल्लाह के मुद्दे पर इजरायल के रवैये से खुश नहीं हूं. जिस तरह इजरायल ने स्थिति को संभाला है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं.” यह बयान ऐसे समय आया है जब लेबनान-इजरायल सीमा पर तनाव और हिजबुल्लाह से जुड़े मुद्दे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

अब ट्रंप का नया दावा- संडे को होगी पीस डील, ईरान को नहीं मिलेगा एक भी पैसा, सबके लिए खुलेगा होर्मुज