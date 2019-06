पनमुनजोमः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उत्तर कोरिया की जमीन पर पहली बार कदम रखा है. पूर्व दुश्मन देश की धरती पर पहुंचने वाले वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं. इस ऐतिहासिक क्षण में ट्रम्प ने असैन्यकृत क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटने वाली कंक्रीट की सीमा को पार कर उत्तर कोरिया के क्षेत्र में कदम रखा. यहां उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन से मुलाकात की मुलाकात की और गर्मजोशी से हाथ मिलाया. इससे पहले ट्रम्प रविवार को ही कोरियाई प्रायद्वीप को विभाजित करने वाले असैन्यकृत क्षेत्र पहुंचे.

ट्रम्प ने कल ही इस दौरे की जानकारी ट्विटर पर दी थी. ट्रम्प और किम कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निरस्त्रीकरण के मामले को लेकर दो बार शिखर वार्ता कर चुके हैं. हनोई में फरवरी में बेनतीजा रही शिखर वार्ता के बाद दोनों पहली बार आज मिल रहे हैं. पहली बार दोनों पिछले साल सिंगापुर में मिले थे.

ट्रम्प ने दोनों नेताओं के बीच संबंधों की सराहना करते हुए कहा, ‘‘हम डीएमजेड सीमा पर जा रहे हैं और मैं वहां किम से मुलाकात करूंगा. मैं इसको लेकर उत्साहित हूं. हमने अच्छे संबंध विकसित किए हैं.’’ वहीं कोरियाई प्रायद्वीप में कायम तनाव को लेकर वह जल्दबाजी में नहीं है. ट्रम्प ने कहा कि यह बैठक बेहद छोटी होगी. हनोई में फरवरी में बेनतीजा रही शिखर वार्ता की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ बस हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करेंगे क्योंकि हम वियतनाम के बाद से मिले नहीं हैं.’’

#WATCH US President Donald Trump meets North Korean leader Kim Jong-un in Demilitarized zone between North Korea and South Korea. pic.twitter.com/F7ozzOdBqJ

