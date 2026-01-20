  • Hindi
ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर लगा दिया अमेरिका का 'झंडा', कनाडा को भी दिया बड़ा झटका

Greenland: ट्रंप ने ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया है.

Published date india.com Published: January 20, 2026 2:39 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Greenland: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे के अपने सपने को सच में बदलने के लिए बेताब हैं. ट्रंप ने मंगलावार को एक तस्वीर शेयर करके दुनिया भर के देशों में सनसनी मचा दी है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक तस्वीर शेयर की है. इसमें वह ग्रीनलैंड की जमीन पर नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में अमेरिका का झंडा है. ट्रंप जब झंडा फहरा रहे हैं तो उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद हैं. तस्वीर में एक बोर्ड भी लगा दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है कि ग्रीनलैंड 2026 से संयुक्त राज्य अमेरिका का इलाका है.

दूसरे तस्वीर और भी खतरनाक

ट्रंप ने साथ ही एक और तस्वीर ट्रूथ पर शेयर की है. इसमें व्हाइट हाउस नजर आ रहा है जिसके एक कमरे में ट्रंप और यूरोपीय देशों के कई नेता बैठे नजर आ रहे हैं. इन नेताओं में फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष नजर आ रहे हैं. इसमें भी एक बोर्ड लगा है, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है. साथ ही वेनेजुएला भी अमेरिका की टैरिटरी में दिख रहा है. यह दोनों तस्वीरें एआई जेनरेटेड लग रही हैं. एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने बताया कि नाटो के प्रधान सचिव मार्क रूटे से फोन पर बात हुई है. वो ग्रीनलैंड पर चिंता जता रहे थे. स्विट्जरलैंड के दावोस में मीटिंग फिक्स हुई है. हम पीछे नहीं हटेंगे.

वेनेजुएला और कनाडा पर नजर

पिछले साल सत्ता में आने के बाद, ट्रंप ने कनाडा को USA का 51वां राज्य बनाने का ऑफर दिया था. हालांकि, कनाडा की सरकार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक कड़वी ट्रेड वॉर शुरू हो गया.

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से पकड़ लिया. तब से, ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला को “चलाएगा” और अमेरिकी कंपनियां इसके तेल को कंट्रोल करेंगी – जो दुनिया में सबसे बड़ा साबित भंडार है.

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

