US President Donald Trump, President-elect Joe Biden and Vice President-Elect send their best wishes for a Happy Diwali:अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुनी गईं कमला हैरिस ने दीपावली पर शुभकामनाएं दीं हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपने दिवाली संदेश में कहा है, "जैसे-जैसे घरों, कार्यस्थलों, समुदायों और पूजा स्थलों में दीया जलाया जाता है, उनकी गर्माहट हमें उस आशा और भक्ति की याद दिलाती है जो विश्वास और परंपरा हमारे जीवन में लाती है.

ट्रंप ने कहा, रोशनी के इस त्यौहार के दौरान, दोस्त, पड़ोसी और प्रियजन में बुराई पर अच्छाई की आध्यात्मिक विजय, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञानता पर ज्ञान में शामिल होने के लिए शामिल होते हैं.

यूएस राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ”जहां भी अमेरिकी दीवाली मनाने के लिए दिया जलाते हैं, हमारा देश सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के एक प्रतीक के रूप में उज्ज्वल चमकता है … पहली महिला और मैं अमेरिका में और दुनिया भर में लाखों लोगों को Diwali एक खुशी का उत्सव और समृद्ध नई शुरुआत देख रहा हूं.”

To the millions of Hindus, Jains, Sikhs, and Buddhists celebrating the Festival of Lights, Dr Jill Biden and I send our best wishes for a Happy #Diwali. May your new year be filled with hope, happiness, and prosperity. Sal Mubarak: US President-elect Joe Biden (file photo) pic.twitter.com/zjGpK2OEaA — ANI (@ANI) November 14, 2020

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति जो बाइडेन ने (US President-elect Joe Biden) कहा, करोड़ों हिंदुओं, जैन, सिखों, और बौद्ध रोशनी का त्‍योहार मना रहे हें. डॉ. जिल और मैं दिवाली के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं. आपका नया वर्ष आशा, खुशी और समृद्ध‍ि से भरपूर हो. साल मुबारक.

वहीं नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, ”हैप्पी #दिवाली और साल मुबारक! डौग इम्होफ और मेरी इच्छा है कि दुनिया भर में सभी लोग एक सुरक्षित, स्वस्थ और हर्षोल्लास से नए साल का जश्न मनाएं.”