वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि वह न कहते तो चीनी सैनिक 14 मिनट में हांगकांग का नामो-निशान मिटा देते. ट्रंप ने कहा कि शी ने हांगकांग के बाहर लाखों सैनिक तैनात कर रखे हैं, वे अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैंने उनसे कहा कि ऐसा न करें.

US President Donald Trump (file pic) says Hong Kong would have been ‘obliterated in 14 minutes’ if not for me: AFP News Agency pic.twitter.com/sm7dTdKxpx

— ANI (@ANI) November 22, 2019