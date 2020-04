वाशिंगटनः अमेरिका इस समय कोरोना के कोहराम में फंसा हुआ है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) ने एक बड़ा फैसला लिया है. ट्रंप ने कहा है कि वह कोरोना वायरस(Coronavirus) महामारी के चलते अमेरिका में अप्रवासन को अस्थाई रूप से बंद करने के विशेष आदेश पर दस्तखत करेंगे. Also Read - Coronavirus In Bihar Update: कोरोना संक्रमितों की सख्ंया 100 से ऊपर, पढ़ें किस जिले में कितने मामले

आपको बता दें कि जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार अमेरिका (America) में कोरोना वायरस संक्रमण से 42,094 लोगों की मौत हो चुकी है और साढ़े सात लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं. Also Read - Coronavirus Viral Video: 'तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना-कोना, नहीं होने देंगे कोरोना'

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! Also Read - Covid-19 in India Update: राष्ट्रपति भवन में कोरोना की दस्तक, देश भर में आंकड़ा 18 हजार के पार

