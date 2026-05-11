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चीन-अमेरिका को AI के सैन्य इस्तेमाल का डर, जब ट्रंप-जिनपिंग की होगी मुलाकात, क्या Maven स्मार्ट सिस्टम जैसे हथियार पर होगी बात?
Military AI: विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप और जिनपिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलिट्री इस्तेमाल पर चर्चा करनी चाहिए.
Military AI: चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन का अहम दौरा करने वाले हैं. यह दौरा अहम है क्योंकि ईरान युद्ध के चलते ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट आ रही है, जिससे वाशिंगटन-बीजिंग के रिश्तों में नया तनाव आ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप-शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान इन मुद्दों के अलावा AI के मिलिट्री इस्तेमाल पर भी चर्चा होनी चाहिए.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सैन्य इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाओं की ओर से तेजी से किया जा रहा है, जिसमें ईरान के खिलाफ US-इजरायली युद्ध भी शामिल है.
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AI रिस्क पर कम्युनिकेशन चैनल
चीनी एनालिस्ट के मुताबिक, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग बड़े पॉलिटिकल मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि संकट को बढ़ने से रोकने के लिए मिलिट्री AI रिस्क पर कम्युनिकेशन चैनल बनाना. यह भी हो सकता है कि दोनों पक्ष 2024 में बनी इस समझ पर और ज़्यादा डिटेल में चर्चा की ओर बढ़ सकते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना है या नहीं.
मेवन स्मार्ट सिस्टम
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की लड़ाई में अमेरिकी सेना ने AI का इस्तेमाल पिछले किसी भी युद्ध से ज्यादा बड़े पैमाने पर किया है. इस्तेमाल किए गए सिस्टम में पैलंटिर का मेवन स्मार्ट सिस्टम शामिल है, जिसका इस्तेमाल कई सोर्स से डेटा इकट्ठा करने और उसका एनालिसिस करने और संभावित ऑपरेशन की सलाह देने के लिए किया गया है.
पेंटागन का 8 कंपनियों से करार
पेंटागन ने हाल ही में आठ कंपनियों के साथ अपने क्लासिफाइड नेटवर्क में उनके AI का इस्तेमाल करने के लिए एग्रीमेंट भी किए हैं. चीन का मिलिट्री में AI का इस्तेमाल आम तौर पर सीक्रेट रखा जाता है, हालांकि उसने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में कुछ डिटेल्स बताई हैं, जिसमें स्वॉर्म ड्रोन ट्रेनिंग भी शामिल है. हाल में एक रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन ने हवा में उड़ने विमानों की रिफ्यूलिंग में भी एआई तकनीक का सफल इस्तेमाल किया है.
चीन की मिलिट्री-सिविल फ्यूजन स्ट्रैटेजी ने सिविलियन इनोवेशन और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के बीच की रुकावटों को कम करने का भी लक्ष्य रखा है.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
सिंघुआ यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी के सीनियर फेलो सन चेंगहाओ ने कहा कि अगर ट्रंप और शी मिलिट्री AI पर वार्ता भी करते हैं, तो यह ज़्यादातर एक “सिंबॉलिक आम सहमति” होगी. किसी समझौते तक पहुंचना मुश्किल होगा. यह इसलिए होगा क्योंकि दोनों देशों के भी नया फ्रंटियर बन गया है, वह खुद मिलिट्री AI ही है.
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