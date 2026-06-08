डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आए पत्रकार के सवाल तो छोड़ दिया इंटरव्यू, बोले- थैंक्यू, डार्लिंग, VIDEO

Donald Trump Latest Interview: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में इंटरव्यू के लिए आए थे. यहां जब पत्रकार ने उनसे तीखे सवाल पूछे तो वह नाराज होकर इंटरव्यू बीच में छोड़ गए. दुनिया भर में इसकी चर्चाएं छिड़ गई हैं.

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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्टपति, (तस्वीर; unsplash.com से)

अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Latest Interview) एक बार फिर मीडिया के साथ अपने व्यवहार को लेकर चर्चाओं में आग गए हैं. इस बार वह अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल NBC न्यूज पर ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रम में इंटरव्यू के लिए आए थे. इस इंटरव्यू में उनसे सवाल-जवाब कर रहीं पत्रकार क्रिस्टीन वेल्कर (Kristen Welker) ने उनसे तीखे सवाल पूछने शुरू किए तो ट्रंप को यह रास नहीं आया और उन्होंने यह बातचीत बीच में छोड़कर जाना सही समझा. इंटरव्यू छोड़ने का ट्रंप का यह वीडियो अब वायरल है और लोग इस पर कॉमेंट कर रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप से इस इंटरव्यू में चुनावों में धांधली को लेकर सवाल पूछा गया था. इस पर उन्होंने कहा कि इन दिनों कैलीफोर्निया में आयोजित हुए चुनावों में जो देरी हो रही है वह भी धांधली के चलते ही हो रही है. इस पत्रकार ने कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हो उस पर कुछ सुबूत तो दीजिए. इस बीच दोनों के बीच कहा-सुनी बढ़ी और ट्रंप ने इस बातचीत को, ‘चलो, यहीं खत्म करते हैं. क्योंकि अब बहुत हो गया. शुक्रिया, डार्लिंग.’ कहकर खत्म कर दिया और वह माइकाोफोन निकालकर चलते बने. ट्रंप के शब्द थे, ‘लेट्स कॉल इट क्विट्स. बीकॉज आई हेव हेड एनफ. थैंकयू, डार्लिंग.’

इस इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति से कई तीखे सवाल पूछे जा रहे थे. शुरुआत में वह शांत और सहज होकर ही जवाब दे रहे थे लेकिन जब बात 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में धांधली के आरोप पर आई तो वह बिगड़ गए. उन्होंने इस चैनलको ही एक तरफा भ्रष्ट नेटवर्क बता दिया और फिर अपने कोर्ट पर लगे माइक्रोफोन को निकालने लगे और खड़े होकर चलते बने.