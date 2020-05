नई दिल्लीः चीन के वुहान प्रांत से उपजे कोरोना वायरस ने अभी तक करीब 200 से अधिक देशों को प्रभावित किया है. लेकिन, इस महामारी से जिन देशों में सबसे अधिक हालात खराब हुए हैं, उनमें सुपर पावर देश अमेरिका और इटली जैसे देश शामिल हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम ग़ेब्रेयेसुस (Tedros Ghebreyesus) को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने WHO को की जाने वाली फंडिंग को लेकर चेतावनी दी है. Also Read - Coronavirus In Jharkhand Update: झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले, संक्रमितों की संख्या 231 हुई

अपने पत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने टेड्रोस एडहानोम ग़ेब्रेयेसुस से कोरोना से उत्पन्न हालातों में 30 दिनों के अंदर बड़े बदलावों की डेडलाइन दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को चेतावनी दी है कि अगर 30 दिनों के अंदर जारी हालातों में कोई बड़े सुधार देखने को नहीं मिले तो वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिए जाने वाले फंड को स्थाई रूप से बंद कर देंगे और अमेरिका WHO का सदस्य बने रहे पर भी पुनर्विचार करेगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने टेड्रोस एडहानोम ग़ेब्रेयेसुस को भेजी चिट्टी की फोटो अपने ट्विटर पर भी शेयर की है.

US President Trump writes to Tedros Ghebreyesus, WHO Director General. Letter states, "If WHO doesn't commit to major substantive improvements within the next 30 days, I will make my temporary freeze of US funding to WHO permanent & reconsider our membership in the organisation". pic.twitter.com/iYIUnx3io5

— ANI (@ANI) May 19, 2020