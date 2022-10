US President Joe Biden: अमेरिका में भी दिवाली का त्योहार पूरे जोश और धूमधाम से मनाया गया. राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडन ने अपने सरकारी निवास व्हाइट हाउस में भारतवंशियों के साथ अबतक की सबसे बड़ी दिवाली की पार्टी दी और जश्न मनाया. इस दौरान दोनों समारोह में मौजूद भारतवंशियों के बीच पहुंचे और दिवाली की बधाई दी. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रहीं.Also Read - Delhi Air Pollution: दिवाली की रात जमकर फूटे पटाखे, जहरीली हुई दिल्ली की हवा खतरनाक श्रेणी में पहुंची

जो बाइडेन-जिल बाइडेन ने भारतवंशियों को दी बधाई Also Read - Bhai Dooj 2022 Date and Time: ज्योतिष गुरु से जानें भाई दूज कब है 26 या 27 अक्टूबर और पूजा शुभ मुहूर्त

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत समारोह के दौरान कहा कि हम भारतीय अमेरिकियों की मेजबानी करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम दिवाली उत्सव को एक खुशी का हिस्सा बनाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. वहीं, जिल बाइडन ने कहा कि एशिया के लोगों खासकर भारतीयों के चलते ही अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा है. बाइडन सरकार हमेशा उनके हित में काम जारी रखेगी. Also Read - रोक के बाद भी दिल्ली में कई इलाकों में दिवाली पर खूब हुई आतिशबाज़ी, प्रदूषण बढ़ना तय

#WATCH | US President Joe Biden, First lady Jill Biden and Vice-President Kamala Harris interact with Indian Americans amid #Diwali celebrations at the White House

(Source: Reuters) pic.twitter.com/ZDutXz0K74

— ANI (@ANI) October 24, 2022