Ukraine Russia War: रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे. यहां जो बाइडन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण भागकर आए 20 लाख से अधिक शरणार्थियों को पनाह देने के लिए शुक्रवार को पोलैंड की सराहना की. जो बाइडन ने पोलैंड में शरणार्थी बनकर रह रहे यूक्रेन के लोगों से भी मुलाक़ात दी. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा हमला बोला है. जो बाइडन ने व्लादिमीर पुतिन का ज़िक्र करते हुए कहा कि वह एक कसाई है.Also Read - Russia-Ukraine War LIVE Updates: महायुद्ध का 30वां दिन, अमेरिका ने चीन को दी कड़ी चेतावनी, रूस पर लगाया बड़ा प्रतिबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि मैं कई बच्चों से मिला. बच्चों ने कहा कि मेरे पिता के लिए, मेरे दादा, मेरे भाईयों के लिए प्रार्थना करना क्योंकि वो यूक्रेन में लड़ रहे हैं. बाइडन ने कहा कि जब कोई युद्ध क्षेत्र में होता है, तो आप हर सुबह चौंकाने वाली होती है. बाइडन ने आम लोगों के साथ मुलाक़ात के साथ ही मानवीय विशेषज्ञों से मुलाकात की और इस पर बातचीत भी की कि लोगों की बढ़ती परेशानियों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए. Also Read - UNGA में यूक्रेन पर पारित हुआ प्रस्‍ताव, 140 देशों ने पक्ष में वोट किया, भारत समेत 38 देश अनुपस्‍थ‍ित रहे

He is a butcher: US President Joe Biden on Russian President Vladimir Putin, after meeting Ukrainian refugees in Warsaw, Poland.

