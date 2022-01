World News: अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसके सवाल पूछने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने नाराज हो गए कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को अपशब्द तक कह दिया. दरअसल पत्रकार ने बाइडेन से पूछा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से मिड टर्म इलेक्शन में आपकी पार्टी का कितना नुकसान होगा. उसका इतना पूछना था कि इस प्रश्न का जवाब देने के बजाए जो बाइडेन ने कहा कि इससे नुकसान नहीं फायदा होगा और इसके बाद उन्होंने पत्रकार को ‘स्टूपिड सन ऑफ बिच’ कह दिया.Also Read - कोई नहीं है टक्कर में, दुनिया के नंबर वन नेता हैं पीएम मोदी, बाइडन-जॉनसन सब रह गए पीछे, देखें तस्वीरें.

जो बाइडेन के ऐसा कहने पर हर कोई उनका चेहरा देखता रह गया. हमेशा शांत सा दिखाई देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति एक पत्रकार के सवाल पर इतना गुस्सा हो सकते हैं. जो बाइडेन अचानक भड़क गये. एक प्रेस कॉफ्रेंस के आखिर में एक पत्रकार को बाइडेन से बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछने पर बाइडेन का पारा चढ़ गया, और उन्होंने पत्रकार को कुछ अपशब्द कह दिए. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है. Also Read - 5G Effect On Aviation: अमरीका में 5G सेवाओं को लेकर Aviation सेक्टर परेशान | हजारों उड़ानें रद्द होने का खतरा

#WATCH | US President Joe Biden appeared to be caught on a hot mic after a journalist asked him a question related to inflation at the end of his press conference

(Video Courtesy: C-Span) pic.twitter.com/ZJCP7X3QZS

— ANI (@ANI) January 25, 2022