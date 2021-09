वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बृहस्पतिवार को चीन के अपने समकक्ष शी चिनफिंग से फोन पर 90 मिनट तक बात की. दोनों नेताओं के बीच बात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी पक्ष में इस बात को लेकर निराशा है कि बाइडन प्रशासन के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में दोनों देशों के नेताओं के शीर्ष सलाहकारों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का कोई नतीजा नहीं निकला. बताया गया है कि कॉल करने के पीछे बाइडन का जो उद्देश्य था वह इन मुद्दों में से किसी पर केंद्रित नहीं था. इसके बजाए यह संवाद अमेरिका-चीन संबंधों के लिए आगे के रास्ते की चर्चा करने पर केंद्रित था. दोनों नेताओं के बीच फोन पर 90 मिनट तक बात हुई.Also Read - तालिबान की अंतरिम सरकार उम्मीदों के अनुरूप नहीं : अमेरिका

व्हाइट हाउस की ओर से कहा कि इस बातचीत के दौरान दोनों नेता विभिन्न मुद्दों पर खुले एवं सीधे संवाद पर सहमत हुए हैं.

US President Joe Biden spoke with his Chinese counterpart Xi Jinping today. This discussion, as President Biden made clear, was part of US’ ongoing effort to responsibly manage competition between US and China: White House

