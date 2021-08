अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से बात की और तोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के लिए उन्हें बधाई दी. व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी.Also Read - ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहना छोटी बात नहीं, लेकिन पदक चूकने का मलाल: भारतीय कप्तान रानी रामपाल

व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत का ब्योरा देते हुए बताया, ''बाइडन ने सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और जापान तथा अमेरिका के ओलंपिक खिलाड़ियों की सफलता को रेखांकित किया.''

