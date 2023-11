Hindi World Hindi

Us President Joe Biden To Meet With Xi Jinping In San Francisco During Apec Conference

US President बाइडन और China के लीडर जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात 15 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में होगी, दुनिया की निगाहें टिकी

अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति तनावपूर्ण रिश्ते के बावजूद एशिया पैसिफिकक इकोनॉमिक को-आपरेशन समिट के दौरान एक-दूसरे से मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं

फाइल फोटो

US, Joe Biden, Xi Jinping, San Francisco during, Apec conference: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) की चीन के नेता (China President) शी जिनपिंग (Xi Jinping) से 15 नवंबर बुधवार को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (Asia-Pacific Economic Cooperation Conference) के दौरान सम्मेलन मुलाकात की उम्मीद है. बाइडेन-जिनपिंग के बीच यह द्विपक्षीय मुलाकात होगी.

यह पिछले साल बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले बिडेन की शी के साथ लगभग तीन घंटे की बैठक की थी . यह छह वर्षों में शी की अमेरिका की पहली यात्रा होगी और प्रांतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव होने के बाद से सैन फ्रांसिस्को की उनकी पहली यात्रा होगी.

चीन के द्वारा अमेरिका के हवाई क्षेत्र में जासूस वाले गुब्बारे भेजने के बाद यह पहली मुलाकात होगी. बाइडेन और जिनपिंग की मुलाक़ात इजराइल-हमास युद्ध के बीच होगी और पूरी दुनिया की नजरेंबाइडेन और जिनपिंग की मीटिंग पर टिकी हैं. एशिया पैसिफिकक इकोनॉमिक को-आपरेशन समिट के दौरान यह मुलाकात प्रस्तावित है.

बता दें ताइवान में नैंसी पेलौसी की यात्रा के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे. माना जा रहा है कि ताइवान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभावित है.

आमने-सामने की बातचीत होगी

सैन फ्रांसिस्को में अगले सप्ताह होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान बाइडेन और शी की मुलाकात होगी, चीन की सरकार के शुक्रवार के बयानों में दिन या स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है और व्हाइट हाउस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए केवल इतना कहा है कि आमने-सामने की बातचीत होगी.

इन दोनों नेताओं की बैठक का बहुत महत्व है, क्योंकि दोनों नेता जी20 के बाद से नहीं मिले हैं और वर्तमान वैश्विक संघर्षों, विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के संबंध में उनके बीच सहमति की कमी है. बाइडन के शी के साथ रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं.

बिडेन ने शी से ताइवान पर चीन की स्थिति स्वशासित द्वीप के प्रति चीन की सैन्य कार्रवाई के बारे में चिंतित हैं. यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर अमेरिका चाहेगा कि चीन रूस पर संघर्ष का अंत करने के लिए दबाव बनाए. इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और अमेरिका-चीन व्यापार संबंध इन सभी मुद्दों के एजेंडे में रहने की उम्मीद है. हालाँकि अमेरिका-चीन संबंध 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक कारक होने की संभावना नहीं है, लेकिन यह प्रमुख हो सकता है. (INPUT- PTI-AP)

