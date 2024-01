अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद जो बाइडेन ने बदला लेने की खाई कसम, ईरान को दी चेतावनी

US Iran Relations: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. जॉर्डन में ड्रोन हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करारा जवाब देने की चेतावनी दे डाली है.

जो बाइडेन ने रविवार को कहा, ‘उत्तर-पूर्व जॉर्डन में सीरियाई सीमा के पास हुए ड्रोन हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए. कोई शक न रखें, अमेरिका इसका बदला लेकर रहेगा.’ एपी की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व में अमेरिकी जवानों के खिलाफ हमले के लिए बाइडेन ने ईरान समर्थित संगठनों को जिम्मेदार ठहराया हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, ‘मिडिल ईस्ट में कल हमारे लिए एक कठिन दिन था. हमने अपने एक बेस पर हुए हमले में तीन बहादुर जवानों को खो दिया, लेकिन हम जवाब देंगे. जिल और मैं इस हमले में इन योद्धाओं की मौत पर शोक व्यक्त करने में हमारे शहीदों के परिवारों और दोस्तों के साथ शामिल हैं.’

Last night, three U.S. service members were killed, and many wounded, during an unmanned aerial drone attack on our forces stationed in northeast Jordan near the Syria border.

Jill and I join the families and friends of our fallen in grieving the loss of these warriors in this…

— President Biden (@POTUS) January 28, 2024