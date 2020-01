वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक की राजधानी बगदाद स्थित अपने दूतावास पर हुए हमले को लेकर ईरान को चेताया है. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए बड़ी कीमत चुकानी होगी. अमेरिका ने इस हमले के बाद मध्‍य पूर्व में 750 सैनिक तैनात कर रहा है. ट्रंप ने कहा, ”उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी. यह धमकी नहीं है, खतरा है. नववर्ष मुबारक हो.”

हालांकि, अमेरिकी कहा है कि ईरान के साथ युद्ध का विचार ठीक नहीं है, हालांकि उन्होंने बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमले को लेकर चेतावनी दी है.

इराकी शिया मिलिशिया समर्थकों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, ने मंगलवार को अमेरिकी दूतावास परिसर की दीवार को तोड़ दिया था. उन्होंने ‘अमेरिका मुर्दाबाद’ के नारे लगाए और रिशेप्शन क्षेत्र में आग लगा दी थी.

Iraq embassy attack: US deploys 750 troops to Middle-East, Trump warns Iran to ‘pay big price’

