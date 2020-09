US Presidential election 2020 : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दुनिया की नजर की उम्मीदवारों के बीच होने वाली डिबेट पर टिकी रहती है. अभी वहां शाम का समय है और राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच जबर्दस्त डिबेट चल रही है. Also Read - डोनाल्ड ट्रम्प ने 10 साल का इनकम टैक्स नहीं दिया, बोले- मेरे साथ होता है बुरा बर्ताव

राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार व मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तल्ख रिश्ते की झांकी डिबेट शुरू होने से पहले ही दिख गई. दोनों नेताओं ने डिबेट शुरू होने से पहले एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया.

US election 2020: Presidential debate begins.

US President & Republican party’s nominee Donald Trump says,”We won election,so we’ve right to chose her (on nominating Judge Amy Coney Barrett to Supreme Court)”

Democratic Party nominee Joe Biden says,”I’m not opposed to justice.” pic.twitter.com/IOp5PkATtM

