US Presidential election 2020: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां भी जोरों पर हैं. इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप (Donald Trump) और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन (Joe Biden) के बीच 15 अक्टूबर को होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट को रद्द कर दिया गया है. अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट से जुड़े आयोग ने यह जानकारी दी है. वहीं, अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट 22 अक्टूबर को होगी. बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होना है.

The October 15 US presidential debate between President Donald Trump & Democratic nominee Joe Biden will not proceed, Commission on Presidential Debates said in a statement, adding that both campaigns had announced 'alternate plans for that date': Reuters (file photo) pic.twitter.com/HoCHsNkVtj

— ANI (@ANI) October 9, 2020