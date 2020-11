US Presidential Election Result 2020: डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन (Joe Biden) के दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो चुका है. हालांकि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अब तक हार नहीं मानी है. ट्रंप ने ट्वीट कर जीत का दावा किया और कहा कि मुझे 7.1 करोड़ वैध वोट मिले हैं. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. Also Read - चुनाव जीतने के बाद बोले जो बाइडेन- 'मैं ऐसा राष्ट्रपति बनूंगा जो लोगों को बांटने नहीं जोड़ने का काम करेगा'

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ‘पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई. यह चुनाव मैं ही जीता हूं और मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई गलत चीजें हुई हैं, जिन्हें पर्यवेक्षकों को नहीं देखने दिया गया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.’

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

डोनाल्ड ट्रंप ने दो दिन पहले ही खुद के जीतने की घोषणा कर दी थी. ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए आशंका जताई थी कि फर्जी वोटों के जरिए इस चुनाव को ‘चुराने’ की कोशिश की जा रही है.

उधर, जीत के बाद पहली बार जो बाइडेन और कमला हैरिस ने देश की जनता को संबोधित किया. बाइडेन ने कहा कि इस देश की जनता ने जवाब दे दिया है. उन्होंने हमें एक स्पष्ट जीत दी है. हम देख सकते हैं कि अमेरिका के लोगों में और दुनियाभर में किस तरह खुशी की लहर है.

For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. Now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again: US President-elect Joe Biden pic.twitter.com/Nt9VY96iIa — ANI (@ANI) November 8, 2020

उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) किस तरह निराश हुए हैं. मैं भी कई बार हुआ हूं, मगर हमें एक-दूसरे को एक मौका देना चाहिए. आपस की गर्मागर्मी को कम कर साथ में काम करना चाहिए. हम प्रतिद्वंद्वी हैं, दुश्मन नहीं. उन्होंने कहा कि मैं ऐसा राष्ट्रपति बनूंगा जो लोगों को बांटने नहीं जोड़ने का काम करेगा. जो रेड स्टेट या ब्लू स्टेट की तरह नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह देखेगा.

वहीं, कमला हैरिस ने कहा कि हमारे कैंपेन स्टाफ, वॉलंटियर्स का शुक्रिया जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही लोगों को जोड़ने का काम किया. हमारे पोल वर्कर्स और चुनाव अधिकारियों का भी शुक्रिया, देश उनका ऋणी है. और आप सभी अमेरिकियों का शुक्रिया.