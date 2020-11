us presidential election results 2020 date and Time: अमेरिकी चुनाव नतीजों को लेकर हर कोई प्रतीक्षा में है. अभी तक रिजल्ट नहीं आया है लेकिन अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद (us presidential election 2020) के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन व्हाइट (Joe Biden) हाउस पहुंचने के लिए आवश्यक 270 निर्वाचक मंडल मत के करीब पहुंच गये हैं और उन्होंने विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत दर्ज कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की राह को मुश्किल बना दिया है. बाइडेन को अब यूएस राष्ट्रपति लिए सिर्फ एक स्टेट जीतने की जरूरत है. उनके खाते में 264 इलेक्टोरल वोट आ चुके हैं और सिर्फ 6 वोटों की जरूरत है. Also Read - US Presidential Election Results 2020 latest updates: जीत के करीब जो बाइडेन, क्या अब भी वापसी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? जानिए कहां अटका हुआ है रिजल्ट?

वहीं, रिपब्लिकन पार्टी के उनके प्रतिद्वंद्वी ट्रंप कुछ राज्यों में बाइडेन की जीत को कानूनी तौर पर चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं. चुनाव के दो दिन बाद भी अभी तक कोई उम्मीदवार जीत दर्ज करने के लिए आवश्यक मत हासिल नहीं कर पाया है. लेकिन निर्णायक माने जाने वाले राज्यों विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत दर्ज कर बाइडेन 264 के आंकड़े पर पहुंच गये हैं.

ट्रंप को 214 निर्वाचक मंडल मत मिले हैं. मौजूदा राष्ट्रपति की राह हालांकि काफी कठिन है क्योंकि ट्रंप को 270 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए चार शेष बचे 'बैटलग्राउंड' राज्यों पेन्सिलवेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवादा में जीत हासिल करनी होगी. 'बैटलग्राउंड' उन राज्यों को कहा जाता है, जहां रुझान स्पष्ट नहीं होता.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020