US Presidential Election Results 2020: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के विजेता बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमाबाजी खत्म होने के बाद पहली बार कई प्रमुख रिपलब्लिकनों ने भी कहा है कि जो बाइडन ही विजेता हैं. राज्यों में परिणामों की पुष्टि होने के बाद रिपब्लिकन के पास दो विकल्प थे कि या तो बाइडन को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित करें या चुपचाप रहें, क्योंकि ट्रंप चुनाव परिणामों को बदलने की संभावना के लिए अभियान जारी रखे हुए हैं. Also Read - Person of the year 2020: TIME मैगजीन ने जो बाइडन और कमला हैरिस को चुना 'पर्सन ऑफ द ईयर', जानिए- कब शुरू हुई थी यह परंपरा

सीनेट नेता मिच मैककॉनेल, आर-केवाई ने सोमवार को मुद्दे पर कुछ नहीं कहा. लेकिन कई सीनेटर ने कहा कि आगे बढ़ने का समय आ गया है. दक्षिण डकोटा के सीनेटर जॉन थूने ने कहा, ‘‘किसी समय पर आपको अंजाम भुगतना होगा. इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा आज मुद्दों का समाधान करने के बाद हर किसी के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है.’’ Also Read - Time Person Of The Year: जो बाइडन, कमला हैरिस टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए

मिसौरी के सीनेटर रॉय ब्लंट ने कहा कि समिति अब ‘‘उपराष्ट्रपति बाइडन को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर ’’ देखेगी. पिछले हफ्ते उद्घाटन समिति में शामिल रिपब्लिकन ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा करने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि सोमवार को इलेक्टोरल कॉलेज का वोट ‘‘काफी महत्वपूर्ण’’ था. टेक्सास के सीनेटर जॉन कॉरनीन ने कहा कि आगे की कानूनी चुनौतियों को पार पाते हुए यह लगता है कि बाइडन राष्ट्रपति होंगे. Also Read - अमेरिका: नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडन का कोरोना के खिलाफ बड़ा संकल्प, 100 दिन में 10 करोड़ लोगों को लगवाएंगे वैक्सीन