US Presidential Election Results: अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती अबतक जारी है और नतीजों के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है. अबतक नतीजों की तस्वीर साफ नहीं हुई है. लेकिन, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अब जीत के काफी करीब पहुंच गए हैं. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मैंने मीडिया, मनी और टेक्नॉलजी के हस्तक्षेप के बावजूद महत्वपूर्ण राज्यों को जीता है. अगर आप वैध मतों की गिनती करते हैं तो मैं आसानी से जीत जाता हूं. अगर आप अवैध वोटों की गिनती करते तो हैं वे चुनाव को हमसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं.

हमें लगता है कि हम बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे , लेकिन हमें लगता है कि ये चुराया हुआ चुनाव है और इसे लेकर अब बहुत अधिक मुकदमेबाजी होने वाली है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं. इसे लेकर हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे …. हम इस तरह से चुराया हुआ चुनाव नहीं कर सकते हैं.

If you count the legal vote, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us….I have already decisively won many critical states….We won by historic numbers: US President Donald Trump pic.twitter.com/8aoICPseNI

ट्रंप ने आरोप लगाया कि हमने पहले ही निर्णायक रूप से कई महत्वपूर्ण राज्यों को जीत लिया है. हम ऐतिहासिक संख्याओं से जीते हैं. वे चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे प्रमुख दानदाता पुलिस अधिकारी, किसान और रोजमर्रा के नागरिक थे जबकि डेमोक्रेट्स के पास वॉल स्ट्रीट बैंकर थे.

We think we will win the election very easily. We think this is going to be a lot of litigation because we have so much evidence & it’s going to end up, perhaps, at the highest court in the land….we can’t have an election stolen like this: US President Donald Trump pic.twitter.com/giMfLlNnAw

— ANI (@ANI) November 6, 2020